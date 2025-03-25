Це стало можливим завдяки дзеркальним відповідям України по енергетиці та нафтобазах. Деталі розповів 24 Каналу експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

До теми "30-денне перемир'я": що відомо про домовленості США з Україною та Росією

Як досягти перемир'я на морі

За словами Фараджаллаха, Росія готова до справедливих переговорів лише тоді, коли програє. Їй вигідно блокувати Чорне море, завдавати ударів по військових об'єктах, мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Проте щодо останнього ситуація змінилася, коли Україна почала дзеркально атакувати.

Тому Росія може погодитися на 30-денне перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі,

– зазначив він.

Удари українських дронів по російських енергетичних об'єктах та нафтобазах завдають значної шкоди. Однією з найбільш потужних атак була на аеродром "Енгельс". Росія програє на цьому напрямку, тому може погодитися на припинення вогню.

Щодо ситуації на морі, наразі окупанти не мають явної переваги. Їм вигідно атакувати кораблі та блокувати наші морські шляхи. Прорив у цьому питанні може статися лише у випадку тиску з боку США на Москву. Однак це малоймовірно, тому Україна може спробувати змінити ситуацію, вражаючи російські комерційні судна та вантажі.

Зауважимо, українські дрони 19 березня спричинили вибухи на нафтобазі "Кавказька", яка горить уже шосту добу. Пожежа охопила понад 2000 квадратних метрів. На нафтобазі могло бути до 100 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто по 20 тисяч кубометрів у кожному резервуарі.