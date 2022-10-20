"Их мечты не касаются событий на фронте": какова позиция по поводу войны у ближайшего окружения Путина
Условные "либералы" в окружении Путина активно обсуждали тему переговоров и продвигали ее в марте. Тогда и предпринимались попытки эти переговоры проводить. В конце марта Путин от всего этого дистанцировался, а либералами "закрыли рты" силовики.
Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он также отметил, что в последнее время система стала настолько радикальной, что такие "либералы" уже высказывали свою позицию исключительно в частных беседах.
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Всем в России сейчас руководит "партия войны", которая действительно ничего решить не может. Хотя уже понятно, что Россия не может победить никак. Поэтому так важен "альтернативный вариант", который придумал Путин – сказки о замерзшей без российского газа Европе,
– говорит Галлямов.
По его словам, в полную победу над Украиной сейчас уже не верит никто.
Почему Россия так отчаянно стремится к переговорам: смотрите видео
На то, что цена победы для Украины будет крайне высокой, и поэтому украинцам придется садиться за стол переговоров – на это в России очень сильно рассчитывают.
Громкие заявления "сирийского мясника" Суровикина
- Глава Кремля Владимир Путин недавно назначил нового руководителя "спецоперации" в Украине. Российские войска возглавил генерал Сергей Суровикин, более известный как "сирийский мясник". После его вступления в должность государство-агрессор провело массированную ракетную атаку против Украины. Это "фирменный стиль" Суровикина, благодаря которому он и занял свой пост.
- В то же время Суровикин внезапно заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. "Сирийский мясник" цинично заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной к России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- Также он заявил, что россияне будут действовать "осознанно и своевременно, не исключая вероятность принятия наиболее непростых решений". Суровикин намекнул на "непростые решения" по Херсону, к которому приближаются украинские воины. Вероятно, Россия готовится к еще одному "жесту доброй воли".