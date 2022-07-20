россия хочет заставить Европу платить в рублях, – экономист объяснил цель

россия пытается заставить другие страны платить ей за газ рублями, потому что таким образом она делает рубль конвертируемой резервной валютой.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, показательными в этом контексте стали перговоры путина и Эрдогана, которые встречались в Тегеране вчера, 19 июля.

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Как объяснил экономист, они договорились отказываться от доллара в общих расчетах, ведь наибольшей проблемой является то, что в любом расчете, где присутствует доллар, много информации для американской стороны. В том числе и относительно происходящего в финансовых операциях между этими двумя странами, которые, к слову, обе сильно "гонят" на администрацию США.

Следовательно, у них есть огромное желание уйти от доллара, а для этого нужно применять при расчетах валюту одной из стран. Пендзин отметил, что в расчетах россии с Турцией будут использовать не рубль, а турецкую лиру, что также очень интересный момент.

В качестве примера эксперт также привел Китай, в расчетах с которым присутствует и рубль, и юань. Он подчеркнул, что отношения между россией и Китаем также имеют свои особенности.

Каждая страна пытается свою валюту сделать резервной валютой, а не использовать валюту своего контрагента,

– объяснил Олег Пендзин.

Именно поэтому, по его мнению, желание россии заставить европейские страны платить в рублях – это желание сделать российский рубль резервной валютой для подобных расчетов.

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