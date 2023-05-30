Столица – цель номер один: нардеп назвал 4 причины активизации обстрелов Украины

Лишь с начала мая украинская столица пережила уже семнадцатую российскую атаку с использованием дронов и ракет. Страна-террористка Россия не жалеет сил и средств, недавно количество выпущенных ракет за один раз практически равнялось количеству производимых за целый месяц.

Отчаянные, циничные обстрелы украинских городов россияне устроили, чтобы добиться нескольких целей. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Обратите внимание Сбили же все "Искандеры", – Игнат ответил на заявления России об "уничтожении" Patriot в Киеве

Известно, что россияне за месяц могут производить не более 2 ракет "Кинжал", поскольку они слишком дорогие и наукоемкие. Однако ракет Х-101/Х-555 и "Калибров" месяц враг может произвести 50 – 70 штук. Напомним, что в ночь на 29 мая россияне выпустили по Украине 40 крылатых ракет воздушного базирования, что почти равняется месячной норме производства.

Четыре причины обстрелов

Нардеп Костенко убежден, что россияне активизировали ночные атаки, чтобы выполнить четыре задания.

Во-первых, враг направил свои усилия на истощение украинской противовоздушной обороны

Во-вторых, противник пытается определить местонахождение систем ПВО.

Ведь наши жители часто не от здравого смысла, я считаю, снимают работу ПВО. Это лишь дает противнику возможности. А ведь воздушная разведка, информационная, мониторинг, анализ у них работают очень хорошо. Сегодня вы что-то сняли – завтра уже ПВО может там не стоять и ваш дом будет под угрозой,

– подчеркнул Костенко.

Третьим фактором является попытка терроризировать украинское население. Заставить украинцев сказать, что они согласны на все, лишь бы прекратились обстрелы.

В-четвертых, россияне ищут разные военные объекты, ведь в последнее время наше государство получает все больше западной военной помощи. Россияне пытаются вести разведку и уничтожать их, чтобы уменьшить украинский боевой потенциал перед началом наступательной кампании.

Что известно о ночной атаке 30 мая: смотреть видео

Враг в очередной раз обстрелял Украину в ночь на 30 мая