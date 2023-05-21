Четыре основных цели: россияне активизировали воздушный террор с конкретным просчетом
С начала мая россияне не прекращают свой воздушный террор, атакуюя разные регионы Украины с использованием ракет и дронов-камикадзе. Значительную часть удара принимает территория Киевщины.
У россиян могут быть четыре основные стратегии и цели для активизации своей террористической деятельности по столице. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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По сообщениям Ступака, до сих пор корректировщики-изменники иногда пытаются передать сведения для обстрелов в Россию, хотя СБУ усиленно работает над их обнаружением.
Часто россияне пытаются попасть пальцем в небо. Просто по Google-картам вычисляют, где теоретически можно спрятать какое-нибудь производственное предприятие, либо ремонтную базу, либо базу хранения,
– добавил аналитик.
Цели россиян
Если предположить, что Россия в обстрелах пользуется логикой, то можно заключить, что прежде всего целью России является террор, внушение страха на население. Речь идет о жителях Киева и в первую очередь иностранных дипломатов, которые здесь живут.
Кроме того, поскольку Россия не имеет побед на фронтах, они решили терроризировать мирное население, чтобы как-то отыграться.
Еще одной целью окупантов является поиск украинской ПВО.
Сегодня ночью было 20 "Шахедов". Я уверен, что так они пытаются вычислить местонахождение нашей ПВО, чтобы, при планировании следующих атак, можно было попасть в эти места и уничтожить,
– добавил экс-сотрудник СБУ.
И четвёртой стратегией может быть попытки вычислить, где в Киеве расположены в пунктах временного хранения военная техника, военное снаряжение и амуниция, которую готовят для украинского контрнаступления
Возможно, у них создалось впечатление, если Киев максимально обезопасен, то здесь где-то могут скрывать технику. Помните, в начале войны они активно бомбили производственные мощности в окрестностях Киева, в центре Киева, которые еще из Советского Союза используются для изготовления вооружения,
– заметил Ступак.
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Обстрелы украинских городов: последнее
- В ночь на 20 мая россияне выпустили 20 дронов-камикадзе и разведывательный БпЛА по Украине. 18 ударных дронов летели в Киевскую область, все цели были уничтожены.
- В ночь на 19 мая россияне запустили 16 дронов "Шахид" и три вражеских ракеты. Силы ПВО уничтожили 16 дронов и 3 "Калибра".
- 18 мая враг обстрелял Украину крылатыми ракетами из Каспийского моря. Известно, что все вражеские цели, летевшие на столицу, были уничтожены. В некоторых районах упали обломки.