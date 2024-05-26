Россияне боятся туда ехать: какая сейчас ситуация на оккупированной Херсонщине

Когда россияне не могут достичь успеха на фронте, они ухудшают жизнь гражданским. Гуманитарная ситуация на левобережье Херсонщины становится все жестче. Действуют те же методы, но в усиленном режиме. Без "российской тряпки" невозможно сделать абсолютно ничего.

Жители не могут получить никакого обслуживания, в частности медицинского. Иногда люди вынужденно берут вражеские паспорта, чтобы просто выжить. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в разговоре с 24 Каналом подробнее рассказала о ситуации на левобережье Херсонщины.

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Очень сложная ситуация с наличием лекарств и препаратов. Россияне привозят медиков из глубинок России, но и те не имеют сильного желания туда ехать. Видимо, из-за обострения ситуации на фронте. Украинские военные понемногу продвигаются, оккупанты отстреливаются и бьют по своим же на левобережной Херсонщине.

Поэтому в маленьких общинах сложно с аптеками и больницами. Выехать теоретически возможно, но это большой страх и риск, потому что по дороге из оккупации нужно проехать несколько стран.

В частности Россию и оккупированные территории через Крым – это самое страшное, там ФСБшные блокпосты. Поэтому люди крайне редко рискуют выезжать. И это очень дорого, у людей просто нет денег, работы. Платят качество зарплаты и пенсии, но это очень мало,

– подчеркнула Вирлич.

Что с жильем украинцев

По словам журналистки, россияне часто пользуются домами, где никто не живет. Они отжимают пансионаты и базы отдыха, которых много на левобережье. Хотя бывают случаи, когда оккупанты насильно выселяют украинцев из их домов.

Россияне без разрешения отобрали все дома на первой линии побережья. Бывали случаи, что людей просто выбрасывали или селились вместе с ними. Поэтому люди прятались у друзей, соседей или переезжали.

Однако обычно оккупанты заселяются в пустые дома, ведь боятся местных, диверсионно-разведывательных групп и партизан на левом берегу Херсонщины,

– отметила Евгения Вирлич.

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