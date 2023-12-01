"Ситуация стабильно тяжелая": в ВСУ объяснили, почему враг хочет захватить Авдеевский коксохим

Российские захватчики с начала октября максимально активизировались на Авдеевском направлении. В частности, они стремятся взять под контроль Авдеевский коксохим.

В эфире "Суспильне. Сопротивление" начальник службы по связям с общественностью 47 бригады Дмитрий Лазуткин объяснил, почему враг стремится захватить коксохим. Именно его российские захватчики штурмуют и днем и ночью.

Читайте также Там действительно ад, – Барабаш рассказал, что происходит возле коксохима

Почему враг стремится захватить коксохим

Как мы отметили, активные боевые действия на Авдеевском направлении продолжаются с начала октября. Тогда оккупанты бросили все свои силы, чтобы атаковать позиции наших военных.

На Авдеевском направлении ситуация стабильно тяжелая. Она такова с начала октября, когда россияне начали штурмовать наши позиции и давить с флангов. Ежедневно более 10 атак приходится отбивать, иногда более 20,

– рассказал спикер.

По его словам, российские захватчики на систематической основе атакуют Степовое. Причем враг меняет свою тактику. К примеру, может бросать небольшие группы бойцов или вести наступление, но уже с использованием тяжелой военной техники.

Недавно 2 танка и 5 БТР подбили наши артиллеристы. Также работают очень активно FPV-дроны нашей бригады. Надо понимать, что такое Степовое. Сейчас это не населённый пункт. Населения там нет. Фактически это территория с географическим названием,

– уточнил Лазуткин.

Он отметил, что территория Авдеевского коксохимического завода контролируется нашими военными. В то же время, отметил, что без захвата этого завода врагу не удастся взять под контроль Авдеевку. Он подчеркнул, что для них это лишь недостижимая мечта.

Враг пытается штурмовать коксохим. Для этого он использует значительные силы, в частности, привлекает спецподразделения. В то же время, наши защитники следят за движениями захватчиков, а также занимаются их эффективной ликвидацией.

Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не уверен, что у них есть такие силы, хотя их очень много сосредоточено. Но они постоянно несут потери,

– добавил спикер.

В заключение добавим, что глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что пик ударов по Авдеевке был в конце ноября. Он отметил, что раньше в среднем было по 4 – 6 ударов в сутки, а сейчас речь идет о 10 – 12, а вот в конце ноября авиабомбовых ударов было 32.