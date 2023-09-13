Там противник не самый слабый, – офицер ВСУ сказал, что происходит в Бахмуте

Вооруженные Силы преуспевают на юге Бахмута. У врага уже практически не осталось шансов для того, чтобы захватить город. Однако россияне продолжают бросать на Бахмутское направление новые ресурсы.

Военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин рассказал 24 Каналу, почему у кремлевского диктатора сформировалась ложная картина по поводу успехов "второй армии мира". Отметим, что на так называемом Восточном экономическом форуме, диктатор назвал лживую информацию о потерях ВСУ.

Важно ВСУ наступают и каждый день имеют определенные успехи в районе Клещеевки, – Маляр

Там рубка

Украинский Бахмут стал для россиян сакральным местом, ведь армия страны-агрессора потери там не одну сотню солдат. Офицер ВСУ отметил, что четыре из четырех бригад воздушно-десантных войск России воюют в Бахмуте, а также разные частные военные компании, "Ахмат", сбежавший на выборы в оккупированные территории.

Но беда у них там (в Бахмуте – 24 Канал). Я думаю, мы могли бы решать эту проблему, если бы россияне считались с потерями. Чем позже мы ее решим, тем дешевле нам будет. Но цену приходится платить каждый день, ведь там идут ожесточенные бои,

– сказал Грин.

Противник в Бахмуте достаточно силен, ведь россияне бросают туда мотивированных военных. У украинских бойцов два ключевых направления в районе Бахмута – это Клещеевка и Андреевка с юга. В районе Бахмута идет жесткая бойня. Вооруженные Силы уничтожают оккупантов.

Если нет продвижений, это не значит, что нет бойни. Там противник не самый слабый. Мы нащупываем, но пока тяжело, еще не обескровили. Начинаем потихоньку выбивать. Если мы захотим ударить, то мы точно пробьем, но это будет слишком дорого,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, у врага нет шансов на Бахмутском направлении. В России решения принимают люди, не понимающие, что происходит на поле боя. Вероятно, вверх идут команды со значительным искажением. Каждый начальник не хочет нести плохое известие и так пока информация дойдет на гору, обрастает сахарными подробностями вроде бы все хорошо.

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"Возможно поэтому Путин и думает, что с обороной "все в порядке". Я уверен, что с Бахмутом мы закроем вопрос, возможно, это будет синхронно с еще каким-то городом. Я уверен, что судьба Бахмута и всей зоны будет решена в этом году ", – подытожил Грин.

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