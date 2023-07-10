Их пугают целые поколения украинцев, – Юсов о целях российских фейков

Оккупанты неоднократно распространяли фейки о якобы "гибели" главы украинской разведки Кирилла Буданова. Были вбросы также, в частности, о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и командующем Сухопутными войсками ВСУ Александре Сырском.

Но врага пугают целые поколения украинских героев. Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"В соцсети гулял один мем – был изображен "отряд бессмертных". На одном изображении был Залужный, Буданов, Бандера, Мазепа и Петлюра. Убежден, что целые поколения украинских героев и руководителей продолжают пугать, влиять (на россиян – 24 Канал). Это прекрасно", – отметил Юсов.

Зачем оккупанты создают фейки о якобы "гибели" украинских руководителей: смотрите видео

Вбросы для "своих"

Такие фейки оккупанты делают в основном для своей внутренней аудитории. При условии, что ни одна из объявленных "целей" так называемой "спецеоперации" недостигнута и когда пачками продолжают приходить мертвые российские солдаты в полиэтиленовых пакетах. Учитывая санкции, падающий рубль и многие другие показатели, врагу надо придумывать какие-то "победы". Даже, если их не существует.

Северная Корея придумала подобные ситуации, что они "выиграли чемпионат мира по футболу" или "улетели на Месяц". Ну, (россияне – 24 Канал) в подобных случаях "ликвидируют" в очередной раз Буданова, Залужного, других руководителей,

– сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

В таких фейках нет ничего нового. Это лишь оценка хорошей работы разведки, спецслужб и украинского сектора безопасности и обороны.

Какие фейки придумывали оккупанты о Буданове и Залужном