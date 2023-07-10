Та ворога лякають цілі покоління українських героїв. Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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"У соцмережі гуляв один мем – було зображено "загін безсмертних". На одному зображенні був Залужний, Буданов, Бандера, Мазепа та Петлюра. Переконаний, що цілі покоління українських героїв і керівників продовжують лякати, впливати (на росіян – 24 Канал). Це прекрасно", – зауважив Юсов.

Для чого окупанти створюють фейки про нібито "загибель" українських керівників: дивіться відео

Вкиди для "своїх"

Такі фейки окупанти роблять здебільшого для своєї внутрішньої аудиторії. За умов, коли жодна з оголошених "цілей" так званої "спецєоперації" недосягнута і коли пачками продовжують приходити мертві російські солдати в поліетиленових пакетах. Зважаючи на санкції, на рубль, який падає, та багато інших показників, ворогу треба вигадувати якісь "перемоги". Навіть, якщо їх не існує.

Північна Корея вигадала такі подібні ситуації, що вони "виграли чемпіонат світу з футболу" або "полетіли на Місяць". Ну, (росіяни – 24 Канал) в схожих випадках "ліквідовують" вчергове Буданова, Залужного, інших керівників,

– сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України.

У таких фейках немає нічого нового. Це лише оцінка хорошої роботи розвідки, спецслужб та українського сектору безпеки й оборони.

Які фейки вигадували окупанти про Буданова та Залужного