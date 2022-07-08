Они вынуждены, – военный эксперт назвал цель "оперативной паузы" врага

Вооруженные Силы Украины массово уничтожают склады оккупантов с боеприпасами. Поэтому российское руководство заявило, что они берут "оперативную паузу". Эксперты говорят, что оккупанты вынуждены это сделать, потому что не могут наступать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что оккупанты исчерпали свой наступательный потенциал.

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По его словам, оккупанты еще могут проводить штурмовые действия, но только на отдельных участках одного направления.

Им нужно усиление для того, чтобы преуспеть в наступательной операции. Поэтому на каждом этапе следует вводить новые силы для наращивания усилий. Однако у них такой возможности нет,

– заявил военный эксперт.

Жданов уверен, что россияне вынуждены сегодня перейти к "оперативной паузе", чтобы накопить резервы и поставить их на передний край фронта.

Он добавил, что то что ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и техникой оккупантов, в ближайшее время повлияет на активность боевых действий на переднем крае противника.

"Нехватка боеприпасов и топлива скажется на боеспособности частей на передовой", – считает эксперт.

Жданов об уничтожении складов и "оперативной паузе" оккупантов: видео



Кстати, на днях российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.

Об уменьшении активности оккупантов указывают и аналитики из американского Института исследования войны. Там отметили, что впервые за 133 дня войны российское минобороны не похвасталось никакими успехами.