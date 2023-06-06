Две причины, почему россияне отважились на подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской дамбы – это еще не "черный лебедь", то есть неожиданное событие, меняющее все. Подобного ожидали. Украинские власти даже предупреждали, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и готовят теракт.

Еще одно преступления в папке в Гааге

Но это "лебедь серый", потому что последствия все же будут масштабными, с серьезным влиянием на ход войны.

Актуально Зачем россиянам трагедия на Каховской ГЭС: ответ из истории

Характер водного потока позволяет заключить, что "тело" дамбы устояло, иначе сразу возникло бы искусственное цунами высотой 8–10 метров. Тогда это был бы ужас для жителей прибрежных территорий.

Сейчас возникает угроза другим плотинам Днепровского каскада, в первую очередь для Запорожской ГЭС из-за водной нагрузки. Нашим гидроэнергетикам нужно действовать адекватно и осторожно.

Совершенно бессмысленные рассуждения, подорвали ли дамбу оккупанты, или, может, она сама разрушилась. За все, что произошло во время неспровоцированной агрессии, несет ответственность агрессор. Разрушение Каховской дамбы – еще одно военное преступление Кремля, которое легло в папку в Гааге.

На что надеялись оккупанты

У меня нет сомнений, что россияне взорвали дамбу в надежде таким образом сдержать украинское наступление. Расчет на два обстоятельства:

во-первых, Крымское направление считается перспективным для нашего наступления. Известно, что на островах в низовьях Днепра действуют украинские ДРГ, готовя что-то вроде промежуточных плацдармов. Поэтому оккупанты надеются смыть эти наши части искусственной волной. Кстати, точно так же они безуспешно пытались сделать под Кривым Рогом;

во-вторых, после затопления большие территории левого берега Херсонщины на несколько недель превратятся в болота, передвигаться по которым крайне сложно. Это должно придержать наше наступление.

Важно Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступлению ВСУ

Агрессору абсолютно наплевать на страдания украинцев по оба берега Днепра, а также в Крыму, рискующему остаться на лето почти без воды. Если недоимперия не может захватить Украину, она попытается ее разрушить. Украинской дипломатии нужно срочно доводить до наших союзников и партнеров: чем больше у нас будет современного наступательного оружия, тем быстрее мы деоккупируем нашу землю и исключим подобные катастрофы.

Раз пошло такое обострение, то надеюсь, что Крымскому мосту стоять осталось не недели, а сутки.