Почему россияне "зависли" в Курской области: оперативная сводка от Свитана

Еще 6 августа российские пропагандисты заявили, что якобы ВСУ проникли в Суджанский район Курской области. Кроме того, даже министерство обороны страны-агрессора России подтвердило боевые действия в регионе.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что происходит в Курской области.

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События в Курской области

По его словам, сейчас общая ситуация такова, что россияне пытаются реагировать, но у них не получается. Те силы, которые они подвели, часть разбежалась. Несколько бортов авиации – уничтожено. Россияне пытаются накрывать КАБами, но на движущиеся колонны,, – бомбы не попадут. Они идут по целям статичным, им надо привязка к местности.

Под контролем сейчас, как минимум, развязка по железнодорожной дороге, а также электрические линии, контроль над газоизмерительной станцией.

Дальше все будет зависеть от реакции россияне. Пока реакции никакой, больше похоже на истерическую растерянность в российских военных кругах,

– отметил Роман Свитан.

"Еще за первые сутки уже могла быть однозначная реакция. Россияне "зависли", что-то происходит у них там в системе, думают, как лучше реагировать", – добавил военный эксперт.

Ситуация на фронте

Роман Свитан напомнил, что россияне начинали харьковскую операцию, надеясь, что смогут растянуть наши силы по фронту. У них это получилось разве частично. Однако сейчас наши войска на этом направлении создают проблему уже для россиян.

Они попали в ресурсный капкан на харьковском направлении – им туда надо будет перебрасывать войска. Также еще и на курское направление надо перебрасывать резервы,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что по военной логике это означает, что россияне должны снять резервы с восточного фронта, например, из-под Часового Яра или Торецка.