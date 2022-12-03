Российские пропагандисты начали скулить о Гааге: Ступак объяснил, о чем это свидетельствует

На российском телевидении признают, что совершают военные преступления, но понимают, что им предстоит уголовная ответственность. Однако не нужно питать иллюзий, что пропаганда сломалась.

Об этом для 24 канала рассказал бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он указал, что российские пропагандисты могут не успевать за происходящим.

К теме Почему россияне не откупятся тысячами имен "праведников" на фоне миллионов преступников

"Пропаганда не ломается. Напомню, что раз в неделю руководители ведущих российских каналов собираются в администрации президента и общаются о том, что им показывать, в каком ракурсе освещать, на чем делать больший акцент, о чем молчать", – объяснил Ступак.

Пропагандисты пытаются убедить

По словам эксперта, когда на российском телевидении говорят о Гааге, значит, это срежиссировано и отработано. Пропагандисты хотят убедить граждан – когда все не объединятся, то рано или поздно попадут в тюрьму.

Это попытка объединить вокруг себя тех людей, которые пытаются занять нейтральную позицию и где-нибудь пересидеть. Хотят россиян загнать в военкоматы, но те прячутся, – сказал Ступак.

Эксперт отметил, что россияне не против войны, но боятся сами за себя. Как отметил Ступак, из перечня самых популярных программ выпали программы Скабеевой и Соловьева, постоянно говорящие о войне.

"Мы знаем, что ФСБ заказывает исследование общественного мнения для внутреннего пользования. После последних опросов решили прекратить это делать, чтобы не тревожить общество. Также было с потерями. Они решили их сделать тайными", – добавил Ступак.

Кстати По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, – разведка

Эксперт сказал, что пропагандисты пытаются поставить население перед выбором – конец или война. В случае поражения ответственность получат все.

"Это игра, попытка отработать стратегию, чтобы раскачать спящий народ. Говорят о враге у Москвы", – отметил Ступак.

Обратите внимание – полное интервью с Иваном Ступаком: смотрите видео

Заявления российской пропаганды: последние новости