Их обязательно найдут, – Свитан сказал, почему российские военные идут на сотрудничество

Известно об отдельных случаях, когда российские военные добровольно идут на сотрудничество либо с украинской разведкой, либо едут за границу и сдаются западным спецслужбам. Они понимают, каким будет их будущее, если они продолжат участие в военных преступлениях России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что военные преступления не имеют срока годности, всех виновных найдут.

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"Они понимают, что если не выйдут з этой российской инициативы уничтожения Украины, геноцида украинского народа, то военные преступления не имеют срока годности, их обязательно найдут. Такая работа проводится нашими спецслужбами: СБУ, ГУР, Службой внешней разведки", – сказал он.

Тенденция с положительной динамикой

Как отметил Роман Свитан, главное, что эти российские военные покидают поле боя. Недавно посольству США сдался летчик росгвардии Гавриченко с позывным "Гавр". Летчик – это серьезная боевая единица. Однако в эту тенденцию может включиться КГБ.

КГБ сейчас включится в такие моменты. То есть это можно 1 – 3 человека так вывезти, а реально они сейчас перекроют механизм выезда, в частности, летного состава за пределы России. Или оставлять семьи, если кто выезжает. Они отработают механизм, но тенденция есть. Она с положительной динамикой,

– считает военный эксперт.

Летчик росгвардии сдался посольству США