Их обязательно найдут, – Свитан сказал, почему российские военные идут на сотрудничество
Известно об отдельных случаях, когда российские военные добровольно идут на сотрудничество либо с украинской разведкой, либо едут за границу и сдаются западным спецслужбам. Они понимают, каким будет их будущее, если они продолжат участие в военных преступлениях России.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что военные преступления не имеют срока годности, всех виновных найдут.
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"Они понимают, что если не выйдут з этой российской инициативы уничтожения Украины, геноцида украинского народа, то военные преступления не имеют срока годности, их обязательно найдут. Такая работа проводится нашими спецслужбами: СБУ, ГУР, Службой внешней разведки", – сказал он.
Тенденция с положительной динамикой
Как отметил Роман Свитан, главное, что эти российские военные покидают поле боя. Недавно посольству США сдался летчик росгвардии Гавриченко с позывным "Гавр". Летчик – это серьезная боевая единица. Однако в эту тенденцию может включиться КГБ.
КГБ сейчас включится в такие моменты. То есть это можно 1 – 3 человека так вывезти, а реально они сейчас перекроют механизм выезда, в частности, летного состава за пределы России. Или оставлять семьи, если кто выезжает. Они отработают механизм, но тенденция есть. Она с положительной динамикой,
– считает военный эксперт.
Летчик росгвардии сдался посольству США
- Летчик Росгвардии Гавриченко с позывным "Гавр" во время своего отпуска сдался посольству США. Он уехал с семьей в Дубай, где отправился в американское посольство. Он заявил, что не хочет воевать против Украины и выразил готовность к сотрудничеству с американскими спецслужбами.
- О бегстве "Гавра" стало известно 1 октября. Он якобы умышленно воспользовался отпуском, чтобы вылететь в ОАЭ. По имеющимся данным, сам отпуск Гавриченко был в конце сентября.
- В авиационной эскадрилье росгвардии, где служил Гавриченко, сейчас активно работает ФСБ. В настоящее время пытаются установить все обстоятельства побега российского летчика, проводят допросы, обыскивают личные вещи и осматривают телефоны.
- В ФСБ предполагают, что к побегу "Гавра" склонил его друг и бывший однокурсник Антон Васильев – летчик 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава (военная часть 41520, Иваново). В начале полномасштабного вторжения он уехал из России, сейчас живет в Лос-Анджелесе, США.
- Отметим, что недавно российский пилот Максим Кузьминов сдался Украине вместе с Ми-8, наполненным запчастями к российским истребителям. Эта спецоперация получила кодовое название "Синица".