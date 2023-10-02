Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що воєнні злочини не мають терміну придатності, усіх винних знайдуть.

Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

"Вони розуміють, що якщо не вийдуть з цієї російської ініціативи знищення України, геноциду українського народу, то воєнні злочини не мають терміну придатності, їх обов'язково знайдуть. Така робота проводиться нашими спецслужбами: СБУ, ГУР, Службою зовнішньої розвідки", – сказав він.

Тенденція з позитивною динамікою

Як зазначив Роман Світан, головне, що ці російські військові покидають поле бою. Нещодавно посольству США здався льотчик росгвардії Гавриченко з позивним "Гавр". Льотчик – це серйозна бойова одиниця. Однак у цю тенденцію може ввімкнутися КДБ.

КДБ зараз ввімкнеться у такі моменти. Тобто це можна 1 – 3 людини так вивезти, а реально вони зараз перекриють механізм виїзду, зокрема, льотного складу за межі Росії. Або залишати сім'ї, якщо хтось виїжджає. Вони механізм відпрацюють, але тенденція є. Вона з позитивною динамікою,

– вважає військовий експерт.

Льотчик росгвардії здався посольству США