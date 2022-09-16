Двойная реакция, – Пионтковский сказал, почему США еще не признали россию спонсором терроризма

Американские сенаторы направили в Конгресс США законопроект, предлагающий признать россию страной-спонсором терроризма. Это уже вторая попытка чиновников.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, это двухпартийное решение сенаторов США.

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Почему россию еще не признали спонсором терроризма

Впрочем, президент США Джо Байден не хочет признавать россию спонсором терроризма. Пионтковский объяснил, что если Соединенные Штаты поддержат это решение, то будут вынуждены вводить санкции против Франции и Германии, которые до сих пор имеют серьезные экономические отношения с россией.

У американцев также есть определенные "грехи" – они до сих пор покупают в россии необходимые им товары. Однако ситуация меняется под влиянием новых преступлений путина. Так, на поражение на поле боя российский президент ответил обстрелами критической инфраструктуры Украины, в частности, Харьковской ТЭЦ.

Это спровоцирует двойную реакцию,

– заметил Пионтковский.

По его мнению, американцам все-таки придется откладывать "мелкие экономические вопросы" и признавать россию государством-спонсором терроризма.

"В последнее время в политических кругах США возникло предложение объявить спонсором терроризма не россию, а путинский режим, имея в виду всех представителей этого режима и российские власти", – рассказал российский публицист.

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Что известно о признании россии спонсором терроризма