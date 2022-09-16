Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, це двопартійне рішення сенаторів Сполучених Штатів.

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Втім, президент США Джо Байден не хоче визнавати росію спонсором тероризму. Піонтковський пояснив, якщо Сполучені Штати підтримають це рішення, то будуть змушені запроваджувати санкції проти Франції та Німеччини, які досі мають серйозні економічні відносини з росією.

Американці також мають певні "гріхи" – вони досі купують у росії необхідні їм товари. Однак ситуація змінюється під впливом нових злочинів путіна. Так, на поразки на полі бою російський президент відповів обстрілами критичної інфраструктури України, зокрема Харківської ТЕЦ.

Це спровокує подвійну реакцію,

– зауважив Піонтковський.

На його думку, американцям таки доведеться відкладати "дрібні економічні питання" та визнавати росію державою-спонсором тероризму.

"Останнім часом у політичних колах США виникла пропозиція оголосити спонсором тероризму не росію, а путінський режим, маючи на увазі усіх представників цього режиму та російську владу", – розповів російський публіцист.

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