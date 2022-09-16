Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, це двопартійне рішення сенаторів Сполучених Штатів.
Зверніть увагу У Британії запропонували визнати "єдіную росію" терористичною організацією
Чому росію ще не визнали спонсором тероризму
Втім, президент США Джо Байден не хоче визнавати росію спонсором тероризму. Піонтковський пояснив, якщо Сполучені Штати підтримають це рішення, то будуть змушені запроваджувати санкції проти Франції та Німеччини, які досі мають серйозні економічні відносини з росією.
Американці також мають певні "гріхи" – вони досі купують у росії необхідні їм товари. Однак ситуація змінюється під впливом нових злочинів путіна. Так, на поразки на полі бою російський президент відповів обстрілами критичної інфраструктури України, зокрема Харківської ТЕЦ.
Це спровокує подвійну реакцію,
– зауважив Піонтковський.
На його думку, американцям таки доведеться відкладати "дрібні економічні питання" та визнавати росію державою-спонсором тероризму.
"Останнім часом у політичних колах США виникла пропозиція оголосити спонсором тероризму не росію, а путінський режим, маючи на увазі усіх представників цього режиму та російську владу", – розповів російський публіцист.
Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Що відомо про визнання росії спонсором тероризму
- Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.
- Втім, американський лідер Джо Байден не хоче визнавати росію спонсором тероризму. Свою позицію президент США висловив журналістам у Білому домі. На питання ЗМІ, чи росія має бути визнана державою-спонсоркою тероризму, Байден відповів: "Ні".
- Так, демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем надіслали до верхньої палати Конгресу США повторний законопроєкт. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак подякував сенаторам за підтримку.
- Держдеп США висловив серйозне занепокоєння через можливе визнання росії державою-спонсором тероризму. У Вашингтоні припускають, що це може поставити під загрозу "зернову угоду".