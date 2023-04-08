Макрон, возвращаясь из Китая, внепланово приземлился в Румынии
8 апреля 2023, 12:58Читати новину українською
Источник:Digi24
Возвращаясь из Китая, самолет президента Франции Эммануэля Макрона совершил техническую остановку в Румынии. Примечательно, что причиной могут быть технические проблемы.
Президентский Airbus A330 приземлился в международном аэропорту Анри Коанды на северных окрестностях Бухареста.
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Почему самолет Макрона остановился в Румынии
Румынские СМИ отмечают, что самолет Макрона, похоже, приземлился только из-за технических нужд и речь не идет об официальном визите в Румынию – обе стороны не анонсировали его.
Самолет Макрона остановился в Румынии / Скриншот
Визит Макрона в Китай: последние новости
- Президент Франции встретился с Си Цзиньпинем в Китае. Один из главных вопросов – война России с Украиной. В первых заявлениях Макрон пытался объяснить, кто главный агрессор и убедить, что Китай может повлиять на Путина. Си Цзиньпин вроде бы согласился на сотрудничество.
- Также поднимался вопрос о размещении тактического ядерного оружия Россией на территории Беларуси. Макрон подчеркнул, чтобы Си убедил Путина соблюдать международные правила.
- Несмотря на позитивные официальные заявления по поводу визита Макрона в Пекин, издание Politico пишет, что французскому президенту не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поводу войны в Украине.