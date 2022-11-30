"Это очень сложный вопрос": почему США не спешат передавать Украине ПВО Patriot и истребители
В Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине ЗРК Patriot и истребители. Вероятно, это связано со страхом Соединенных Штатов потерять эти технологии.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ЗРК Patriot является самой современной системой противовоздушной и противоракетной обороны, которая существует в мире.
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США боятся потерять технологии
Так, в Польше есть системы ПВО Patriot, но они прикрывают только центральные города и аэродромы, на которые приземляются самолеты НАТО. Более того, расположенные в Польше Patriot находятся под управлением не поляков, а американской армии.
Ранее речь шла о передаче Польше немецких ЗРК Patriot для того, чтобы прикрыть границы. Но опять же, управляли бы этими системами именно немцы. По мнению Нарожного, это необходимо, чтобы предотвратить потерю технологий в результате, например, диверсий. Кроме того, есть большая проблема с обучением операторов.
Маловероятно, что эта система будет передана нам. Почему так? Это не секрет, что у нас есть, по-видимому, около 2% пророссийского населения даже в формате войны. И есть определенная вероятность потерять эти Patriot,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, это может произойти в результате проведения диверсий, поэтому определенный риск существует. Именно из-за этого американцы даже будут говорить о передаче этих зенитно-ракетных комплексов очень осторожно.
Теоретически передача Patriot может означать вступление НАТО в войну
Американские истребители также высокотехнологичное вооружение. Это не просто самолет, а целый комплекс, содержащий очень чувствительные радары, аналогов которых у россиян не существует, а также другое вооружение, работающее вместе.
Украина не может сказать, чтобы нам передали самолеты, а не передали, например, ракеты к ним или не научили операторов и пилотов управлять ими. По словам Нарожного, это очень сложный вопрос.
Какой сценарий возможен? Скажем, могут передать нам Patriot, но если ими будет управлять Америка и это станет известно России, то выходит, что страна НАТО вступила в этот конфликт,
– заметил военный эксперт.
Что касается истребителей, то американцы боятся, что мы можем потерять такой самолет. И он попадет в руки россиян, которые его разберут, изучат технологии и теоретически либо сами используют, либо передадут другой стране, например, Китаю.
Нарожный объяснил, почему США не передают Украине Patriot: смотрите видео
Что известно о передаче Украине систем Patriot
- Разговоры о передаче Украине этих зенитно-ракетных комплексов начались, когда на территории Польши упала ракета. Тогда Берлин предложил предоставить Варшаве ПВО Patriot. Польша отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы противовоздушной обороны Украине.
- Западные страны до сих пор колеблются, передавать ли военным Вооруженным силам системы ПВО Patriot. Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, что в переговорах о предоставлении нашему государству "патриотов" есть прогресс. Хотя бы потому, что сейчас об этом говорит не только Украина.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что никаких прямых запретов по передаче Patriot нет. Однако Запад может бояться возможной эскалации. Хотя системы ПРО типа Patriot – это оборонительное оружие и им невозможно, условно, обстреливать территорию России.
- В Пентагоне отмечают, что противовоздушная оборона – приоритет, когда речь идет о поддержке Украины. Однако по поводу поставок систем ПВО Patriot пока другая позиция – отправлять системы ПВО в Украину пока не планируют .