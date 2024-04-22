Ждали до последнего: почему США только теперь одобрили помощь Украине

Кажется, что весь последний год пытались как-то договориться с россиянами или китайцами, но это ни к чему не привело. А до выборов остается очень мало, поэтому надо подойти к ним с какими-то геополитическими успехами.

Украина выстояла

Проигрыш Украины на поле боя не выгоден ни Джо Байдену, ни Дональду Трампу. Поэтому, когда времени осталось очень мало и фронт постепенно начал откатываться, то пришлось вдруг быстро принимать все решения. Даже трамписты пошли на встречу.

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Конечно, что позиции западных партнеров помогло то, что весь этот год Украина самостоятельно пыталась победить россиян, которые превосходят своими силами. Сначала контрнаступление без полного комплекта западного вооружения, дальше тяжелые бои с россиянами и постепенным отступлением. Доблесть и изобретательность ВСУ не дали россиянам пройти далеко дальше. А с помощью изобретательности и собственных разработок россиянам постоянно наносилось поражение.

Эту "зраду" вовремя увидели в Восточной Европе, поэтому появилась чешская снарядная инициатива. Они увидели на нашем примере, как могут сливать их.

Теперь снова есть время до морозов и до президентских выборов в США. Далее, видимо, снова попытки посадить стороны за стол переговоров, учитывая параллельные переговоры по линии США – Китай. Ну и еще посмотрим, в каком состоянии подойдет к переговорам российская армия после того, как по ней полгода поработают с дальнобойных ракет и с F-16.

Россияне могли использовать это время, чтобы формально выполнить свои заявленные цели и выйти на границу Луганской и Донецкой области, но украинская армия этому помешала. Да, это стоило нам очень много, но это не дало проиграть и сесть за стол переговоров еще до помощи США. Цинично, кроваво, но, к сожалению, это и есть "реал политик". Украина выдержала.

Обмен ударами по тылу

Удар по нефтебазам под Смоленском – это еще и намек Беларуси. По белорусскому НПЗ ударить (пока что) нельзя, но можно сжечь их продукты уже на российской территории. Так же с ударами по российской энергетике – очень интересные попадания. Прямо очень интересные.

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В свою очередь, россияне тоже начинают бить туда, куда они, слава Богу, не били с первых дней. Но такие удары тоже были вопросом времени. Они вынуждены "умнеть". Привыкайте к постоянным ударам по логистике, мостам, вокзалам и просто ЖКХ.

В ответ будут удары по российским тылам – мы вам тоже перепахаем базы хранения, редкие и полигоны. Севастополь, приготовиться. Еще есть хитрый гражданско-военный флот для поставки нефтепродуктов в Тартус или ворованного зерна. Чем больше ударов по Одессе, тем быстрее начнутся ответные удары по этому флоту – это тоже козырь, очередной переход красных линий.

А еще есть Приднестровье – возможность атак по нему уже обозначили. Кульминация будет. Это огромный украинский козырь или называйте это проблемой, которую надо решить до конца войны, ибо иначе этот гадюшник останется навсегда.