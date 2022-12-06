Последний патрон – для себя: почему стратегия ракетного террора России терпит фиаско

5 декабря Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел Украины. При этом большинство вражеских ракет стали жертвами украинских ПВО, и замысел Москвы потерпел фиаско. Это признали даже в самой России.

Всего враг запустил в сторону Украины сборную солянку из 70 крылатых ракет разных типов, многие из них были новенькими, что указывает на дефицит, ведь определенным правилом является отстрел самых старых образцов. Силы обороны Украины сбили 60 крылатых ракет врага и показали результат в 86% удачных перехватов, что является рекордом для ПВО. 24 канал анализирует, почему россиянам становится все труднее добиваться своих целей ракетным террором.

Читайте также Россия использует ракеты, сделанные за 2 месяца до атаки

, не обошлось без жертв (сейчас известно о 4 погибших и нескольких раненых) и "прилетах" в объекты критической инфраструктуры. Одесса осталась без воды и тепла, есть проблемы и в других городах – за них заплатит России после победы.В результате российской атаки произошло отключение света, и уже традиционно без энергетики осталась значительная часть Молдовы. Впрочем, поражение инфраструктуры не было критическим, их последствия либо уже устранили, либо ликвидируют в ближайшее время.

Этот массированный обстрел Россия готовила 2 недели – последний большой обстрел был 23 ноября. Российский ракетный террор не дает Кремлю никаких преференций на поле боя и играет лишь роль некой дорогой ИПСО. Его цель – запугать украинцев и показать россиянам, что Москва якобы и дальше контролирует ситуацию.

Российские пропагандисты активно "нагнетали" и говорили о "150 ракетах" и "гуманитарных обстрелах", а также предвещали апокалиптический блэкаут и надеялись, что теперь Украина наконец замерзнет. Их беспокойство передалось части украинцев, которые начали активно штамповать мемы на тему ожидания ракет, не забыли о смешных картинках и после того, как ПВО отчитались об успешной работе по утилизации драгоценного российского металлолома. Основным их месседжем было "И это все? А разговоров было".



Последствия российской атаки 5 декабря 2022 года / инфографика Воздушных сил

В итоге имеем обратный эффект – украинцы не только не испугались, а, наоборот, стали еще решительней. Запад увидел, что враг действует как террорист, поэтому усилил поддержку и помощь Украине, а "простые россияне" понемногу начали о чем-то подозревать.

Полмиллиарда на свалку и невероятная цифра 86%

Провал россиян и успехи украинской ПВО трудно переоценить. Можем с уверенностью утверждать, что Силы обороны Украины нашли "ключи" к вражеским ракетам. В этом им помогают приобретенный опыт и западное оружие.

Россия в течение 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам Forbes , составляетДля расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов, Х-555 – 4 миллиона долларов, "Калибр" – 6,5 миллиона долларов, Х-22 – 1 миллион долларов, Х-59 – 0,5 миллиона долларов, Х-31П – 0,5 миллиона долларов.

Статистика работы ПВО по отражению осенних ракетных атак России

Системы NASAMS, IRIS-T и другие ЗРК, появившиеся на вооружении украинцев осенью, доказали свою надежность. Даже старенькие немецкие "Гепарды", которые не критиковал только ленивый и которые летом были героями мемов из серии "что это такое", показали, что в умелых руках являются не только грозным и эффективным оружием, но и эффектным.

Сбили 100% целей В Воздушных силах объяснили важность NASAMS и IRIS-T

От успехов ВСУ в России ожидаемо поднялся вой. Похоже, там наконец-то составили "дебет с кредитом" и увидели, что выбрасывать сотни миллионов долларов в час (а именно столько стоят ракеты, их пуски, обслуживание самолетов и прочая логистика) является дорогим удовольствием даже для Москвы.

На практике запасы высокоточного вооружения в России уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме… Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак, и они выйдут в полный ноль,

– подчеркнул Кирилл Буданов в эфире телемарафона и простился с российской ракетной программой.

Буданов на правах провидца это уже давно предсказал. По его оценкам, у россиян осталось ракет еще на 2–3 залпа. А дальше ракет не станет, а заводы в три смены будут разбирать электронику из стиральных машин и клепать по несколько десятков ракет в год. Этого будет маловато даже для одного раза. Россия уже давно стреляет ракетами из так называемого "неприкосновенного запаса". В случае России это означает, что нарушена давняя "скрепа": последний патрон – для себя.

Эпический "хлопок" на российских аэродромах

Российских ракет в украинском небе, 5 декабря, действительно могло быть больше, однако за несколько часов до обстрела на аэродромах под Рязанью и Саратовом, где базируются российские стратегические бомбардировщики, синхронно произошел "хлопок".

Летучая смерть Что известно о крылатых ракетах Х-101 и как им противостоять

Взрывы, которые вызвали, вероятно, неизвестные БпЛА, вывели из строя несколько российских самолетов Ту-95М, из которых, собственно, и запускали ракеты россияне (Х-101, Х-22, Х-555 и другие). Только один такой самолет способен нести 6 ракет, однако 5 декабря они так и не поднялись в небо. Вечером телеграм-каналы распространили фото с рязанского аэродрома "Дягилево", на котором можно было увидеть поврежденные самолеты, а также другую технику, в частности заправщики. Самолеты уже были подготовлены к вылету и пускам ракет, но "что-то" им чуть ли не в последний момент помешало.

Под Рязанью ничего не произошло / фото из российских телеграм-каналов

Также появились спутниковые снимки от MAXAR, которые показали, что стратегические бомбардировщики россиян размещены под открытым небом и не имеют элементарных бетонных укрытий.

А говорится, между прочим, о части так называемой ядерной триады. Ту-95МС и Ту-160 могут использоваться для пусков ракет с ядерными зарядами, и уже используются, только вместо боевых снарядов там были болванки – одна из таких ракет была сбита под Киевом несколько недель назад.

Атака неизвестных, но очень эффективных БпЛА показала, что Россия не способна защитить собственный ядерный потенциал, а ПВО в очередной раз проспала атаку.

Похоже, наивные россияне думали, что расстояние в более 650 километров само по себе является защитой и Украина просто не может дотянуться так далеко. Впрочем, "хлопок" в Энгельсе и "Дягилево" таки случился. Россияне назовут это "терактом, помешавшим боевой работе авиации". То есть, российскому теракту, который был запланирован для убийства мирных украинцев и создания гуманитарной катастрофы.

Россияне даже назвали "виновников" – якобы это были украинские "Стрижи". Это давняя советская разработка – беспилотник Ту-141. Такой, кстати, чуть не наделал беды весной 2022 года в Хорватии, когда Россия запустила свой дрон на Загреб.

В ВСУ лишь улыбаются и ничего конкретно не говорят, а воскресное упоминание о таинственной новинке от "Укроборонпрома", которая способна преодолевать 1000 километров, как-то само по себе потерялось в потоке новостей и тумане войны. Пусть так и будет.

Подвиг украинских ПВО – смотрите видео: