Дональд Трамп продолжает атаковать Украину своими заявлениями. Такие резкие комментарии в сторону Владимира Зеленского удивили даже Кремль, ведь там до сих пор не понимают, какая переговорная позиция у США.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что причиной таких заявлений может быть зацикленность американского президента на своих давних политических оппонентах. Она влияет на большинство его высказываний.

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Какая причина странных заявлений Трампа

"Логика Трампа напрямую не связана с Россией, а с внутренними проблемами Соединенных Штатов. Трамп – очень специфическая личность. Он злопамятный, эгоистичный и не прощает своим врагам", – рассказал Сергей Жирнов.

Для него самым большим врагом является не Владимир Путин или Си Цзиньпин, а Джозеф Байден. По мнению Трампа, именно Байден украл у него победу в 2021 году, поэтому он его ненавидит. Такое поведение совершенно непонятно, потому что бывший президент сошел с предвыборной гонки еще летом 2024 года и остановил политическую деятельность. Однако, Трамп до сих пор видит в нем противника.

На выборах Трамп победил Байдена, но не упускает ни одного случая обвинить своего предшественника во всех грехах. Самая большая проблема для Украины заключается в том, что Россия напала именно во время президентства Байдена, соответственно он оказывал нам помощь,

– отметил Сергей Жирнов.

По мнению Трампа, все, что делал Байден является неправильным, в частности помощь Украине. К тому же он имеет давние счеты с семьей бывшего президента и даже хотел посадить в тюрьму сына Байдена. Владимир Зеленский в этом отказался помогать и автоматически стал еще одним врагом.

"Теперь он хочет уничтожить Зеленского, чтобы еще раз свести счеты с Байденом. Путин только подбрасывает ему нужные вещи. Например, сказал, что у Трампа украли победу. Так он повторяет нарративы главы США и создает видимость, что они якобы друзья", – объяснил экс-сотрудник КГБ.

Обратите внимание! В 2019 году против Трампа начали процедуру импичмента после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена – Хантер.

Итак, из-за такого положения дел Путин кажется нейтральным для Трампа, а Зеленский – наоборот, потому что он связан с его извечным оппонентом Байденом.