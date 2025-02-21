Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що причиною таких заяв може бути зацикленість американського президента на своїх давніх політичних опонентах. Вона впливає на більшість його висловлювань.

Читайте також За місяць президентства Трамп вже 29 разів "прогнувся" під Путіна, – Politico

Яка причина дивних заяв Трампа

"Логіка Трампа безпосередньо не пов'язана з Росією, а з внутрішніми проблемами Сполучених Штатів. Трамп – дуже специфічна особистість. Він злопам'ятний, егоїстичний і не прощає своїм ворогам", – розповів Сергій Жирнов.

Для нього найбільшим ворогом є не Владімір Путін чи Сі Цзіньпін, а Джозеф Байден. На думку Трампа, саме Байден вкрав у нього перемогу у 2021 році, тому він його ненавидить. Така поведінка абсолютно незрозуміла, бо колишній президент зійшов з передвиборчих перегонів ще влітку 2024 року й зупинив політичну діяльність. Однак, Трамп досі бачить у ньому противника.

На виборах Трамп переміг Байдена, але не пропускає жодної нагоди звинуватити свого попередника у всіх гріхах. Найбільша проблема для України полягає в тому, що Росія напала саме під час президентства Байдена, відповідно він надавав нам допомогу,

– зауважив Сергій Жирнов.

На думку Трампа, все, що робив Байден є неправильним, зокрема допомога Україні. До того ж він має давні рахунки з родиною колишнього президента й навіть хотів посадити в тюрму сина Байдена. Володимир Зеленський у цьому відмовився допомагати й автоматично став ще одним ворогом.

"Тепер він хоче знищити Зеленського, щоб ще раз звести рахунки з Байденом. Путін лише підкидує йому потрібні речі. Наприклад, сказав, що у Трампа вкрали перемогу. Так він повторює наративи очільника США й створює видимість, що вони нібито друзі", – пояснив ексспівробітник КДБ.

Зверніть увагу! У 2019 році проти Трампа почали процедуру імпічменту після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Тодішній глава Білого дому просив поновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою був пов’язаний син Джо Байдена – Гантер.

Отже, через такий стан справ Путін здається нейтральним для Трампа, а Зеленський – навпаки, бо він пов'язаний з його одвічним опонентом Байденом.