Об этом в эфире 24 Канала рассказал политик и дипломат Роман Безсмертный. В беседе с ведущей Дарьей Труновой он пояснил, что американская сторона опасается зеркальных ответных мер.

Почему Вашингтон боится давить на Пекин

По словам эксперта, в случае введения американских санкций лидер КНР Си Цзиньпин просто перекроет поставки стратегических ресурсов. Речь идет прежде всего о редкоземельных минералах и металлах, без которых невозможно производить современное вооружение.

Он не станет применять закон против Китая, потому что в ответ Си Цзиньпин перекроет поставки редкоземельных минералов и металлов, на которых работает вся американская оборонная промышленность, а также системы стратегического обеспечения. Все это без сырья из Китая просто не сможет быть произведено,

– подчеркнул Безсмертный.

Дипломат также спрогнозировал ход предстоящей встречи Дональда Трампа с главой Китая. Он убежден, что политики сосредоточатся исключительно на двусторонних отношениях своих государств. Пекин будет сознательно избегать разговоров о войне в Украине или экономическом давлении на Россию, ведь российская экономика уже более двух лет держится именно на китайских вливаниях.

К слову. Полное интервью с историком, дипломатом и политиком Романом Безсмертным читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Кроме того, гость эфира скептически оценил идею привлечения Китая к мирным переговорам. Он считает, что Си Цзиньпин откажется от роли миротворца и традиционно ограничится лишь общими заявлениями о недопустимости использования ядерного оружия.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп меняет риторику в отношении Китая накануне личной встречи с Си Цзиньпином. Как отмечал аналитик Олег Лисный, американский лидер пытается наладить теплые отношения с диктаторами, тогда как новый закон о санкциях превратился скорее в его личный инструмент шантажа, который Пекин не воспринимает как реальную угрозу.