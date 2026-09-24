Про це в ефірі 24 Каналу розповів політик та дипломат Роман Безсмертний. У розмові з ведучою Дариною Труновою він пояснив, що американська сторона боїться дзеркальних кроків у відповідь.

Чому Вашингтон боїться тиснути на Пекін

За словами експерта, у разі запровадження американських санкцій лідер КНР Сі Цзіньпін просто відріже постачання стратегічних ресурсів. Йдеться насамперед про рідкоземельні мінерали та метали, без яких неможливо виготовляти сучасне озброєння.

Він не буде проти Китаю застосовувати закон, тому що у відповідь Сі Цзіньпінь відріже постачання рідкоземельних мінералів і металів, на яких вся оборонка американська працює, і системи стратегічного забезпечення. Все це без сировини з Китаю просто не зможе бути вироблено,

– підкреслив Безсмертний.

Дипломат також спрогнозував перебіг майбутньої зустрічі Дональда Трампа з очільником Китаю. Він переконаний, що політики зосередяться винятково на двосторонніх відносинах своїх держав. Пекін свідомо уникатиме розмов про війну в Україні чи економічний тиск на Росію, адже російська економіка вже понад два роки тримається саме на китайських вливаннях.

До слова. Повне інтерв'ю з істориком, дипломатом і політиком Романом Безсмертним читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Крім того, гість ефіру скептично оцінив ідею залучення Китаю до мирних переговорів. Він вважає, що Сі Цзіньпін відмовиться від ролі миротворця і традиційно обмежиться лише загальними заявами про неприпустимість використання ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп змінює риторику щодо Китаю напередодні особистої зустрічі з Сі Цзіньпіном. Як зазначав аналітик Олег Лісний, американський лідер намагається вибудувати теплі стосунки з диктаторами, тоді як новий закон про санкції перетворився радше на його особистий інструмент шантажу, який Пекін не сприймає як реальну загрозу.