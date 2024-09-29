Десятки раз менял подходы, – политолог объяснил метаморфозы Трампа

Президент Владимир Зеленский все же встретился с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом во время визита в США. Несмотря на то, что команда американского политика устроила скандал и обвинила Украину в якобы вмешательстве в выборы.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, с чем связано и на что направлено провокационное поведение Трампа во время визита украинского президента в Соединенные Штаты.

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Исключительно внутренняя история с выборами

Ситуация накануне выборов в США обостряется. Поэтому сейчас команда кандидата в президенты от республиканцев ищет механизмы привлечь внимание, изменить ход этой кампании и достичь результата. Поэтому и произошла истерика, которая связана с визитом украинской делегации на завод в Пенсильвании.

Отметим, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон обратился к Зеленскому с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову из-за организованного ею визита Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов.

Вероятно, республиканцы думали, что смогут использовать конфликт с украинской делегацией в свою пользу и получить от этого электоральные дивиденды. Впрочем, избиратели не поддержали такой ход, поэтому команда Трампа решила изменить риторику и все же встретиться с Зеленским.

Украинцев не должна удивлять такая метаморфоза. Трамп десятки раз менял подходы по разным вопросам. Он искусный политик, который умеет быстро ловить волну, однако у него все плохо со стратегией,

– сказал Рейтерович.

По его словам, такая риторика Трампа – это исключительно внутренняя история с выборами, а не о негативном отношении, или нежелании помогать Украине.

Республиканцы иногда действуют панически и решили попробовать сыграть на визите Зеленского,

– добавил Рейтерович.

Однако несмотря на это, хорошо, что Зеленский смог встретиться с двумя кандидатами и представил им план победы Украины, убежден политолог. По его мнению, частный разговор Зеленского с Трампом был продуктивнее, чем известно официально.