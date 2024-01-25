Таким мнением с 24 Каналом поделился член Республиканской партии Борис Пинкус. По его предположению, российского главы Владимира Путина победа Трампа пугает даже больше, чем президентство Джо Байдена. Экс-президент Америки непредсказуем – мягко стелет, но жестко спать.
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Почему Трамп не предаст Украину
По словам члена Республиканской партии, Соединенные Штаты задолжали перед Украиной, потому что заставили ее подписать Будапештский меморандум в 1994 году и отказаться от ядерного оружия, которое бы позволило избежать войны с Россией.
Это все говорит о том, что Трамп никогда не предаст Украину по нескольким причинам,
– сказал Борис Пинкус.
Во-первых, около 68% американцев будут полностью поддерживать помощь Украине вплоть до ее победы.
Во-вторых, монолит двух партий в Конгрессе, демократов и республиканцев, в дальнейшем будут способствовать победе нашего государства.
В-третьих, члены ведущих комитетов Палаты представителей США, а именно Майк Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер предложили "план" победы Украины – "в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает".
Вы думаете, что после этого, если Трамп станет президентом, он вдруг предаст Украину? Этого никогда не будет, запомните. У нас нет диктатуры и Трамп не был диктатором. Еще никогда на посту президента не удавалось делать то, что тот хочет,
– заметил Пинкус.
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Что Трамп может сделать в случае победы
Пинкус предположил, если Дональд Трамп победит на президентских выборах США, он сразу после инаугурации в январе 2025 года может ударить по бункеру Владимира Путина.
Также политик может встретиться с Владимиром Зеленским, успокоить его и сказать, что не отдаст ни одного клочка украинской земли. А Владимира Путина предупредить, что если он не примет условия Украины, США передадут сверхмощное оружие нашему государству и России придет конец.
Выборы в США: что известно
- Миллиардеры с Уолл-стрит 30 января организуют сбор средств для президентской кампании конкурентки Дональда Трампа в получении номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года – Никки Хейли.
- Стало известно, что 21 января губернатор Флориды Рон Десантис снял свою кандидатуру с гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. Об этом он сообщил после того, как бывший президент Дональд Трамп опередил его на кокусах в штате Айова.
- Совсем недавно Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире. Первенство экс-президента США в этом штате возникло после победы в Айове на прошлой неделе, когда Трамп набрал более 50% голосов.