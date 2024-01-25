Такою думкою з 24 Каналом поділився член Республіканської партії Борис Пінкус. За його припущенням, російського очільника Владіміра Путіна перемога Трампа лякає навіть більше, ніж президентство Джо Байдена. Експрезидент Америки непередбачуваний – м'яко стелить, та жорстко спати.

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Чому Трамп не зрадить Україну

За словами члена Республіканської партії, Сполучені Штати завинили перед Україною, бо змусили її підписати Будапештський меморандум у 1994 році та відмовитися від ядерної зброї, яка б дозволила уникнути війни з Росією.

Це все говорить про те, що Трамп ніколи не зрадить Україну з кількох причин,

– сказав Борис Пінкус.

По-перше, близько 68% американців повністю підтримуватимуть допомогу Україні аж до її перемоги.

По-друге, моноліт двох партій у Конгресі, демократів та республіканців, надалі сприятимуть перемозі нашої держави.

По-третє, члени провідних комітетів Палати представників США, а саме Майк Маккол, Майк Роджерс та Майк Тернер запропонували "план" перемоги України – "у якому ми виграємо, а Росія програє".

Ви думаєте, що після цього, якщо Трамп стане президентом, він раптом зрадить Україну? Цього ніколи не буде, запам'ятайте. У нас немає диктатури й Трамп не був диктатором. Ще ніколи на посаді президента не вдавалося робити те, що той хоче,

– зауважив Пінкус.

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Що Трамп може зробити у разі перемоги

Пінкус припустив, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах США, він одразу після інавгурації у січні 2025 року може вдарити по бункеру Владіміра Путіна.

Також політик може зустрітися із Володимиром Зеленським, заспокоїти його й сказати, що не віддасть жодного клаптика української землі. А Владіміра Путіна попередити, що якщо він не прийме умови України, США передадуть надпотужну зброю нашій державі й Росії прийде кінець.

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