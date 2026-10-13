"Окно возможностей" для С-400: почему в Киеве зазвучала тревога уже после взрывов

Во время российской атаки на Киев баллистические ракеты долетели до города быстрее, чем сработала система оповещения. Враг применил сверхбыстрые цели из комплекса С-400, которые порой остаются незаметными для радаров.

Как рассказал в эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце, россияне применили модификацию ракет 48Р6У. Из-за малого профиля и огромной скорости перехватить такую угрозу крайне сложно.

Почему ракеты становятся "невидимками"

Это связано со спецификой самих ракет типа комплекса С-400. Их небольшой профиль и большая скорость позволяют этим ракетам иногда находиться за пределами видимости радаров,

– Богдан Долинце.

Он пояснил, что ключевую роль в фиксации таких запусков играют западные разведывательные спутники, которые в режиме реального времени фиксируют тепловые следы от двигателей. Если доступ к этим данным задерживается, Украина теряет драгоценные секунды на реакцию.

Российские военные тщательно анализируют работу космической разведки. Они вычисляют так называемые "окна возможностей", когда спутники не охватывают определенный сектор, и именно в этот момент наносят удар.

Чем можно усилить защиту?

Система обнаружения запусков является многоуровневой и опирается не только на космос, но и на наземные радары. По словам Богдана Долинце, самыми мощными являются радары американского комплекса THAAD, способные обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. Однако они стоят примерно в 10 раз дороже, чем "Пэтриот", и находятся на вооружении только у США и ОАЭ. Другим вариантом могли бы стать европейские радары AEGIS, но передача данных с них также зависит от решения Вашингтона.

Напомним, ранее мы писали, что сбои в системе оповещения случались и раньше. Тогда Юрий Игнат призвал не спешить с обвинениями в адрес партнеров, ведь специалисты еще устанавливают точные причины задержки данных. В то же время Павел Лакийчук предположил, что россияне могли найти "лазейку" в системе противоракетного наблюдения именно из-за специфики ракет С-400.