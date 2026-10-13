Як розповів в ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце, росіяни застосували модифікацію ракет 48Р6У. Через малий профіль та величезну швидкість перехопити таку загрозу вкрай складно.

Чому ракети стають "невидимками"

Це пов'язано зі специфікою самих ракет типу комплексу С-400. Їх малий профіль і дуже велика швидкість дозволяють цим ракетам іноді бути поза межами видимості радарів,

– Богдан Долінце.

Він пояснив, що ключову роль у фіксації таких пусків відіграють західні розвідувальні супутники, які в режимі реального часу бачать теплові сліди від двигунів. Якщо доступ до цих даних затримується, Україна втрачає дорогоцінні секунди на реакцію.

Російські військові ретельно аналізують роботу космічної розвідки. Вони вираховують так звані "вікна можливостей", коли супутники не покривають певний сектор, і саме в цей момент завдають удару.

Чим можна посилити захист?

Система виявлення пусків є багатошаровою і покладається не лише на космос, а й на наземні радари. За словами Богдана Долінце, найпотужнішими є радари американського комплексу THAAD, здатні бачити цілі на відстані до 250 кілометрів. Однак вони коштують приблизно в 10 разів дорожче за Patriot і є на озброєнні лише у США та ОАЕ. Іншим варіантом могли б стати європейські радари AEGIS, але передача даних з них також залежить від рішення Вашингтона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що збої в системі оповіщення траплялися і раніше. Тоді Юрій Ігнат закликав не поспішати зі звинуваченнями на адресу партнерів, адже фахівці ще встановлюють точні причини затримки даних. Водночас Павло Лакійчук припустив, що росіяни могли знайти "шпарину" у системі протиракетного спостереження саме завдяки специфіці ракет С-400.