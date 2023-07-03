Другого выбора нет или почему Украина должна построить собственный флот после победы

У нас нет другого выбора, чем строить полноценный и сбалансированный флот. Постулат об уязвимости современных кораблей перед современными противокорабельными ракетами работает не на все 100%, мягко говоря.

Настоящее предназначение "москитного флота"

С одной стороны, есть утопленный "Нептуном" крейсер "Москва" и уничтоженный сухопутной "Точкой-У" десантный корабль "Саратов" в национальном панегирике.

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А с другой стороны, до сих пор ни один из российских кораблей классов фрегат и корвет с ракетами "Калибр" утопить не удалось. Атаку "Нептуном" на фрегат "Адмирал Эссен" лучше назвать уже "пропедевтической", коррекции после которой и позволили результативно атаковать "Москву".

Более того, россияне постепенно вводят в строй своего Черноморского флота еще 3 корвета проекта "Каракурт" с "Калибрами", которые вроде бы планируется разместить во временно оккупированном Мариуполе.

Украина уже имеет дешевый "москитный флот", и это как раз те же "катера-камикадзе". Так, с их использованием пока не удалось утопить ни один из кораблей Черноморского флота России, скорее повредить, например, знаковый "Иван Хурс".

Однако с другой стороны, истинное назначение "москитного флота" заключается именно в том, чтобы своими активными действиями заставить флот врага отказаться от активных действий, и как можно крепче "закрыться" в своих базах. Что собственно сейчас у россиян и происходит, потому что они большую часть кораблей под "Калибры" перевели вообще в Новороссийск. Большинство судов пытаются закамуфлировать, как немецкое Кригсмарине во Вторую мировую.

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То, что у нас пытаются называть "москитным флотом", то есть штурмовые катера с вооружением малого радиуса действия для прибрежных районов, – это на самом деле не "москитный флот", и для защиты морских коммуникаций точно не поможет. В то же время для защиты акваторий морских портов и рек такого рода катера нам тоже нужны, и в очень больших количествах. В насколько больших представлю иллюстрацию: сама Швеция, "законодатель моды" со своим CB 90, имеет ориентировочно аж 90 катеров такого типа.

Украине под силу держать полноценный флот

При этом всем следует учитывать, что и штурмовые катера на самом деле тоже уязвимы к разным типам вооружений. Российские катера "Раптор" наши защитники топили с использованием ПТРК и "Байрактаров". Один из наших официальных ресурсов признал, что эпизод с попыткой россиян ударить "Ланцетом" по бронекатеру типа "Гюрза" имел место, но сам катер уцелел и экипаж спасли.

По большим надводным кораблям ВМС Украины картина действительно неоднородная. Есть "Сагайдачный", который к началу полномасштабного вторжения был небоеспособен, и его вообще затопили в начале марта 2022 года. Есть тральщики "Черкассы" и "Чернигов" под флагом ВМСУ, которые сейчас в водах возле Великобритании, потому что не могут пройти Протоки из-за Конвенции Монтре.

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Есть судно "Балта", которое в роли минного заградителя в совершенстве исполнило свою роль, чтобы не пропустить россиян в Одессу в начале войны. Есть десантный корабль "Юрий Олефиренко", исторически исполнивший свою роль маневренной плавбатареи при обороне Очакова от оккупантов.

Аргумент "полноценный флот Украина экономически не потянет" точно не работает после 24 февраля 2022 года, когда ущерб от морской блокады в разы превысил вероятные затраты на все возможные амбициозные военно-морские программы. Соответственно, после победы нам нужен будет флот, в котором будет все – корветы и тральщики, ракетные и штурмовые катера, морские "дроны-камикадзе" и, возможно, другие роды беспилотных кораблей.

Вдобавок флот патрульных самолетов отечественного производства точно будет лучше вместо построения второго самолета "Мрия". Правда, здесь придется быть готовым, что примат отечественной промышленности и технологий в таких вещах, мягко говоря, будет работать не всегда.

Потому что сейчас, например, поляки утверждают, что наша страна с ними ведет переговоры о покупке береговых противокорабельных ракетных комплексов NSM. Здесь мимоходом возникает вопрос: "Так, а что "Нептун"?".

Ну и также придется учитывать, что флот после победы Украине придется строить "на вчера", а не где-то на 2035 год.