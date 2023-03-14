Имеет сверхважное стратегическое значение, – Залужный об обороне Бахмута

В Бахмуте сейчас происходит самый настоящий ад – это самое горячее направление на фронте. Валерий Залужный поблагодарил защитников и объяснил, почему Украине очень важно удержать Бахмут.

Россияне на Бахмутском направлении несут наибольшие потери благодаря работе наших защитников. Не секрет, что удерживание города дается украинским воинам титаническими сверхусилиями и кровью, однако сейчас, по мнению командования, отступать нельзя. Залужный объяснил, что удерживание Бахмута является ключевым в устойчивости обороны всего фронта.

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Почему ВСУ сейчас не могут отойти из Бахмута

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания российских сил.

Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших воинов в Бахмуте. Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины,

– написал Валерий Залужный.

Напомним, что 14 марта Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого была оборона Бахмута. Все члены Ставки пришли к выводу, что следует и дальше удерживать и защищать Бахмут.

Что сейчас происходит возле Бахмута