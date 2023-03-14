Росіяни мають на Бахмутському напрямку найбільші втрати завдяки роботі наших захисників. Не секрет, що утримання цього міста дається українським воїнам титанічними надзусиллями та кров'ю, проте зараз, на думку командування, відступати не можна. Залужний пояснив, що втримання Бахмуту є ключовим у стійкості оборони всього фронту.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що оборона Бахмута має дуже важливе стратегічне значення для стримування російських сил.

Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України,

– написав Валерій Залужний.

Зауважимо, що 14 березня Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого була оборона Бахмута. Усі лени Ставки прийшли до висновку, що слід і надалі утримувати й захищати Бахмут.

Що зараз відбувається біля Бахмута