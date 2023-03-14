Росіяни мають на Бахмутському напрямку найбільші втрати завдяки роботі наших захисників. Не секрет, що утримання цього міста дається українським воїнам титанічними надзусиллями та кров'ю, проте зараз, на думку командування, відступати не можна. Залужний пояснив, що втримання Бахмуту є ключовим у стійкості оборони всього фронту.
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Чому ЗСУ зараз не можуть відійти з Бахмута
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що оборона Бахмута має дуже важливе стратегічне значення для стримування російських сил.
Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України,
– написав Валерій Залужний.
Зауважимо, що 14 березня Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого була оборона Бахмута. Усі лени Ставки прийшли до висновку, що слід і надалі утримувати й захищати Бахмут.
Що зараз відбувається біля Бахмута
- Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий раніше розповів, що Росія намагається зосередити у Бахмуті найкраще підготовлені групи ПВК "Вагнера" і прорвати оборону українських сил.
- Полковник Роман Світан повідомив, що центр міста зараз перебуває під контролем Збройних сил України. Російські окупанти зайшли до міста лише на околиці з півночі, сходу та півдня, далі організовані оборонні рубежі ЗСУ.
- Росіяни застосовують хвильові атаки та обстрілюють місто, намагаючись взяти під контроль логістичні сполучення. Загалом за день може бути кілька сотень обстрілів та до 50 боєзіткнень.
- Вороги зазнають шалених втрат, хоч це їх і не зупиняє. У районі Бахмута окупанти щодоби втрачають близько одного батальйону живої сили.