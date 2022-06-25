Почему Украина должна забыть о пушкинистах раз и навсегда

Самая большая проблема российской культуры в том, что она показывает свиномордых людьми. Да, не без Герасима и Раскольникова, но, в целом, читаешь "Войну и Мир" и тебе кажется, в лаптестане живут люди.

Ошибка, стоящая жизни целых поколений

Это роковая ошибка. И это заблуждение из поколения в поколение стоит украинцам миллионов жизней. Как только одно поколение забывает, кто уничтожал их родителей, приходят пушкинисты и уничтожают их детей. И так раз за разом: обманули – уничтожили, обманули – уничтожили.

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Сейчас, ценой тысяч жертв, защитники Украины дают нам уникальный шанс разорвать проклятый замкнутый круг и выбросить ложь, что пушкинисты – люди, на свалку истории.

Мы не можем продолжать обманывать наших детей, что нация убийц и насильников видит сны Веры Павловны или переживает, когда топит собак.

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Самое страшное оружие московитов должно быть похоронено

Ради памяти казненных поколений мы не можем профукать этот исторический шанс. Московская культура должна быть казнена, как казнены московитами мученики Бучи. Уничтожена как уничтоженный оккупантами Мариуполь.

Ибо культура – самое страшное оружие московитов. Она делает из украинцев россиян и отправляет убивать своих.

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