Была одна причина: почему Украина не модернизировала МиГи

МиГ-29 – один из самых распространенных в мире советский истребитель четвертого поколения. Однако без специальной модернизации самолет не может использовать западное оружие.

Об этом 24 канала вживую рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Он объяснил, что тогда Украина просто не могла позволить себе это улучшение самолетов.

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По словам Каткова, чтобы под крыло МиГа подвесить, к примеру, ракету AIM-120 нужно трансформировать весь самолет, заменить все его бортовое радиолокационное оснащение. по-другому он не сможет работать с образцами западного оружия.

Украина отказалась от модернизации

Катков вспомнил, что Украине в 2018-2019 годах предлагали провести модернизацию МиГ-29 для того, чтобы заменить все бортовое оснащение и адаптировать самолеты к западному вооружению.

"Был только один вопрос: "Где взять такие деньги?" - отметил военный эксперт.

Предложение не было принято из-за того, что стоимость работ составляла 40 миллионов долларов за один самолет.

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Какую модернизацию прошли словацкие МиГи

Правительство Словакии хочет помочь Украине истребителями МиГ-29. Приготовление к поставкам этой авиации может начаться уже в ближайшее время.

Самолеты МиГ-29 в 1990-х годах Словакия получила от России. В 2000-е годы они прошли модернизацию в Италии с участием тамошних специалистов. Однако эта модернизация не была направлена на интеграцию туда западных образцов.

"То есть словацкие МиГ-29 в том варианте, в котором они существовали на 2021 год, не могут использовать западное вооружение в принципе", - добавил журналист.

Возможно, сейчас польские и словацкие МиГи как раз и проходят подобную модернизацию. Хотелось бы на это надеяться, но официальной информации об этом нет. Это лишь крайне осторожные и оптимистичные предположения,

– прокомментировал Катков

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