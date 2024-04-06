Зеленский объяснил, почему не может публично призывать иностранные армии воевать в Украине

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже третий год. Президент объяснил, почему наше государство не может прямо призвать иностранцев воевать на нашей стороне.

Владимир Зеленский во время интервью объяснил, почему наше государство не может прямо призывать воевать на нашей стороне против России. По его словам, это может расколоть единство стран Европы и НАТО.

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Россия будет препятствовать

Зеленский объяснил, что он не может публично призывать воевать на стороне Украины, потому что Россия начнет поднимать общества других государств, что нельзя отправлять их детей на войну, что это не их война.

Начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО,

– подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что если выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь, ведь общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств, а те будут тормозить нам поставки.

Что происходит на горячих направлениях фронта