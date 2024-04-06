Володимир Зеленський під час інтерв'ю пояснив, чому наша держава не може прямо закликати воювати на нашому боці проти Росії. За його словами, це може розколоти єдність країн Європи та НАТО.

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Росія буде перешкоджати

Зеленський пояснив, що він не може публічно закликати воювати на боці України тому, що Росія почне піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти їхніх дітей на війну, що це не їхня війна.

Почнуть розколювати єдність між країнами Європи та країнами НАТО,

– підкреслив президент України.

Він зазначив, що якщо виступить з такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити військову допомогу, адже суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки.

Що відбувається на гарячих напрямках фронту