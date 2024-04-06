Володимир Зеленський під час інтерв'ю пояснив, чому наша держава не може прямо закликати воювати на нашому боці проти Росії. За його словами, це може розколоти єдність країн Європи та НАТО.
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Росія буде перешкоджати
Зеленський пояснив, що він не може публічно закликати воювати на боці України тому, що Росія почне піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти їхніх дітей на війну, що це не їхня війна.
Почнуть розколювати єдність між країнами Європи та країнами НАТО,
– підкреслив президент України.
Він зазначив, що якщо виступить з такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити військову допомогу, адже суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки.
Що відбувається на гарячих напрямках фронту
- Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті складна, проте стабілізована. Президент пояснив, що мовиться переважно про східні напрямки.
- Він зауважив, що наше суспільство по-різному відчувало контрнаступальні дії Росії, які почались в середині жовтня 2023 року. Адже іноді люди це не бачили.
- За словами президента, ситуація складна, але, стабілізована. Ворог не просувається, але там, де він робить кроки вперед, наші бійці відбивають і тиснуть – він відходить назад. Так само відбувається навпаки: наші хлопці роблять деякі кроки вперед.