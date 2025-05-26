Украина никогда не понравится Трампу и на это есть конкретная причина

У нас любят писать километровые посты о том, что нужно Украине, чтобы "понравиться" Дональду Трампу. На самом деле нужно одно, и мы этого никогда не сможем.

Трамп не понимает разговоров о ценностях

Мы не сможем подарить Трампу самолет за полумиллиарда долларов, или сделать какую-то соразмерную взятку. А это основной способ понравиться Трампу – купить его внимание. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Есть другой способ. Здесь тоже сложно. Нужно сделать ядерное оружие, чтобы тебя можно было бояться и уважать. Как северокорейский Ким.

Купить или напугать. Только так. Рассказывать о каких-то ценностях и геноцидах – бесполезно. Трамп и его окружение этого не понимают. Не понимают, зачем тратить время на того, кто не может быть для него опасным или выгодным.

Отсюда такая "любовь" к Владимиру Путину. У него очень много денег, и он может купить почти все, а еще есть много ядерных бомб. Намного больше, чем у Ким Чен Ына. Если это не повод восхищаться этим "гением", то что еще может быть таким поводом?

Поэтому Трамп так радуется, когда его хвалит Путин. Похвала от богатого террориста-психопата. Что может быть лучше?

Поэтому не надо реагировать так остро на заявления Трампа. Они все равно будут вращаться вокруг идей, что "украинцы – нищие, которые хотят обокрасть прекрасную Америку и не давать зарабатывать много денег вместе с прекрасной Россией".

Путин думает, что купил Украину у Трампа

Надо прессовать европейцев, которые, похоже, пока не поняли, что в свое время их продадут. Не очень дорого, потому что они и так не нужны, и к этому надо готовиться.

Возможно, что-то получится купить и у Трампа. В плане оружия. Хотя не факт. Путин может "перебить" любую украинскую цену.

Собственно, этим и объясняется наглость Путина. Он считает, что "купил" Украину у Трампа. Одна проблема – Украина не принадлежит Трампу. Так же как не принадлежала Виктору Януковичу, у которого он уже "покупал" Украину ранее.

А у США будет огромный политический кризис, потому что торгаш у власти приведет их к полному моральному краху. А за моральным крахом наступит и политический, потому что так всегда было в истории всех великих держав прошлого. Рассказы о "защите демократии" со стороны предыдущих президентов были не проявлением "доброй воли", а трезвым расчетом по легитимации вмешательства США в дела других государств по всему миру. И на этом влиянии и держалась десятилетия могущество США. Но теперь с этим покончено.