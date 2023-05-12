Основные впечатления были летом 2014 года, – Залужный рассказал, как выстоял год войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в очередной раз подчеркнул, что война с Россией началась в 2014 году. По его словам, именно события того периода произвели на него самое большое впечатление за все время противостояния с врагом.

В пятницу, 12 мая, вышел проект журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал", в котором главным героем был генерал Валерий Залужный. О том как военный прокомментировал восприятие войны с агрессором, информирует 24 Канал.

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Подготовка длилась 8 лет

Как отметил Залужный, в своем кабинете он бывает очень редко. Однако с 24 февраля 2022 года здесь ничего не изменилось – даже запах тот же.

В то же время, его несколько смутил вопрос о том, как выстояло наше государство после начала большого вторжения, ведь еще с 2014 года было понятно, что такое Россия.

Если отвечать на вопросы, как мы выстояли… Для меня как для военного этот вопрос довольно необычный. Пожалуй, даже немного неприятный. Почему? Потому что по крайней мере я об этом очень часто говорил в своих немногочисленных интервью. О том, что основные впечатления для меня были летом 2014-го года. В это время началась война лично для меня. И именно тогда война началась для кадровых военных, но она для нас продолжалась 8 лет,

– констатировал генерал.

Кроме того, он несколько раз отметил, что "8 лет мы это делали" – воевали и морально готовились к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится.

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