Украина строит три линии фортификаций: Устинова объяснила, какие могут быть угрозы

Украина ожидает дальнейшую финансовую поддержку от США. Александра Устинова рассказала о запасном плане на случай, если Конгресс не одобрит оказание помощи в ближайшее время.

Руководитель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга поставки оружия Александра Устинова рассказала о ситуации насчет помощи Украине от партнеров. Сделала она это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как существует запасной вариант

Как пояснила нардепка, в настоящее время запасным вариантом является помощь от других стран G7. Она отметила, что эти государства-члены "Большой семерки" уже фактически 2 месяца помогают Украине перекрывать дыру в бюджете.

По ее словам, США ежемесячно вливали 1,1 миллиарда долларов, однако с сентября эта помощь перестала поступать. Поэтому в настоящее время другие страны "Семерки" помогают нашему государству прямым бюджетным финансированием.

В чем больше всего нуждается Украина

Руководитель ВСК заявила, что Украине сейчас очень нужно оружие.

Я надеюсь, что за помощь проголосуют. И, в первую очередь, это касается поступления оружия в Украину. Потому что мы понимаем, что ключевое, что нам сейчас нужно – это оружие,

– подчеркнула нардепка.

По ее словам, из 60 миллиардов долларов помощи, которые должны одобрить американские сенаторы, более 20 миллиардов предусмотрены на оружие. На прямое бюджетное финансирование в этом пакете предусмотрено 11,8 миллиарда.

Устинова добавила, что 800 миллионов долларов, которые США собираются нам выделить, на самом деле являются остатками из предыдущего бюджета. Ранее его одобрил Конгресс.

К чему готовится Украина

Нардепка заявила, что Украина готовится, на случай, если оружия не будет. Также идет подготовка к вероятности того, что полномасштабная российско-украинская война может перейти в новую фазу.

Если оружия не будет, мы уже готовимся. Мы готовим крепостные укрепления сейчас в три линии. Понимая, что если нам придется сейчас, особенно зимой, переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как было раньше,

– объяснила она.

Устинова отметила, что в мире заканчиваются снаряды, и наши власти это прекрасно понимают.

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