Почему Украине крайне важно удержать Мариуполь

Ситуация в Мариуполе действительно критическая. Это очевидно из обстановки и видео, даже без каких-либо писем.

Стальные оборонители стального города

Русские войска имели многократное превосходство в силах, когда начали штурм со всех сторон 1 марта. Сейчас, после более 40 суток непрерывного штурма, российские войска захватили большую часть города, и усилили свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное превосходство в авиации, артиллерии, танках.

Рекомендуем На войну с Украиной Россия отправила армию призывников и рабов

Конечно, в этих условиях должна быть надежная коммуникация руководства с окруженными. Замкомандира полка "Азов" "Калина" вчера заявил, что две недели некоторые политики не выходят на связь.

Хочу напомнить "некоторым политикам", что когда отдаются приказы стоять насмерть, то ответственность за это несут как те, кто его исполняют, так и те, кто его отдают. И поэтому надо находить время и самим выходить на связь.

Актуальную Войну остановит не дефолт России, а нефтяное эмбарго

Мариуполь – залог победы

Украина должна планировать скорую помощь Мариуполю не только потому, что это – наши товарищи, которые своей героической обороной спасли всю Украину и все южные регионы, куда российские колонны заехали из Крыма без боя.

Пока держится Мариуполь, у Украины есть стратегическая возможность выбить врага с юга, не дать усилить оборону резервами из Мариуполя, не дать закрепиться на коридоре с РФ в Крыму. Это – стратегия, и сопротивление Героев Мариуполя дает нам всем шанс быстрее изменить ход войны в нашу пользу.

Поэтому с Мариуполем надо говорить и идти на помощь на всех направлениях. И каждый час имеет значение.

Важно – Фейгин предположил, что после 9 мая война России против Украины может перейти ко второй фазе: смотрите видео