Запад боится слабости России, – Пионтковский объяснил, почему Украине не дают дальнобойные ракеты

Запад поставляет Украине много военной помощи, чтобы уничтожать российских захватчиков. Однако нашим военным очень нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать склады оккупантов на расстоянии. Однако США затягивают со снабжением этого вооружения, вероятно, из-за того, что боится слабости России.

Запад боится слабости России

Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он говорит, что парадокс состоит в том, что Запад боится не силы России, а ее слабости.

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По его словам, все больше аргументов в дискуссии в администрации США раздается таких – политиков запугивают перспективой поражения России – классическим русским смутком и гражданской войной на обширной территории.

Россия никуда не денется. Мы выполним план Зеленского, то есть Украина восстановит свою территориальную целостность и выйдет на границы 1991 года, но с той стороны границы останется огромная страна, напичканная ядерным оружием, опасными производствами и прочим,

– объяснил Пионтковский.

Он говорит, что внутри администрации Байдена идет борьба, но цель США – это победа Украины и ослабление России до того состояния, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию.

Почему США не дают дальнобойные ракеты

Оппозиционер процитировал слова журналистки, которая задавала вопрос Джо Байдену : "Господин Президент, США все время говорили, что нельзя передавать Украине "Джавелины", потому что это спровоцирует эскалацию, потом говорили, что нельзя передавать "Стингеры", HIMARS и даже Patriot, но это все передаете. Так как долго вы будете говорить, что нельзя передавать ATACMS?".

По мнению политика, это показывает динамику борьбы внутри администрации Байдена и что сторонники Украины постоянно побеждают в этих дискуссиях и передают оружие.

"Байден пытался лукаво объяснить, почему до сих пор не передают дальнобойные ракеты и пытался переложить ответственность на Запад и союзников, мол, нужно показать единство всего НАТО и не допустить третьей мировой войны", – заметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что в каком-то смысле ядерный шантаж России сохраняется.

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Политик считает, что эта последняя преграда Запада по поставкам ATACMS будет пройдена довольно быстро.

У меня есть основания для такого оптимизма – это позиция Великобритании. Англичане дали понять, что если США будут сомневаться с дальнобойными ракетами, то они готовы выполнить эту миссию,

– заявления Пионтковского.

По его словам, Борис Джонсон задал вопрос министру обороны, есть ли у Британии возможность предоставить дальнобойные ракеты, на что тот ответил, что да, у них есть похожие ракеты, совместная разработка с Францией, их дальность – до 600 километров.

Политик отметил, что министр обороны Британии 15 декабря заявил, что если эти варварские бомбардировки Украины будут продолжаться, они рассмотрят вопрос о передаче Украине такого вооружения. И эти массированные ракетные атаки продолжаются.

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