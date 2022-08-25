Когда россияне хотят скрыть свои преступления, они созывают Совбез ООН, – политолог

23 августа состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС, которое созвала россия. оккупанты всегда это делают, когда хотят скрыть собственные преступления или отвлечь внимание.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. По его словам, на самом деле главная задача России – сохранить за собой Запорожскую АЭС и понемногу подключать ее к российским энергосистемам. Хотя это очень сложно сделать, учитывая, что нужно строить новые линии электропередач, о которых будут сразу знать украинские партизаны.

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Кроме того, россияне постоянно вбрасывают миф, что Украина не хочет идти на переговоры с россией. Действительно, в нынешних условиях никто не пойдет на переговоры с оккупантами. А вот потом, когда ситуация на фронте изменится, эти переговоры вполне реальны.

россияне просили переговоров уже на 2 или 3 день войны

Позиция президента Владимира Зеленского сейчас вполне правильна – не о чем говорить. Украина получает оружие и сейчас возможны только одни переговоры – россияне должны убраться с оккупированных территорий, и тогда стоит обдумывать, как устроить новую систему безопасности в Европе.

Как отмечает Семенюк, когда Украина была готова провести переговоры, россияне выдвигали недопустимые требования.

Если быть честным, именно россияне просили переговоры на 2 или 3 день войны. Оккупанты уже понимали, что динамика наступления спадает, поэтому хотели как-то зафиксировать то, что захватили. Они и сейчас хотят переговоров, – отметил Семенюк.

Политолог отмечает, что оккупанты сейчас пытаются устраивать ядерный шантаж, чтобы склонить Украину к переговорам и снизить динамику поставок оружия. Они надеются, что западные партнеры вынудят Зеленского пойти на переговоры. Кроме того, оккупанты понимают – их наступление серьезно замедлилось. Они буквально не могут массированно идти дальше.

По словам Семенюка, для Украины переговоры на данный момент – фактически поражение. Ведь тогда фиксируются позиции сторон, и за россиянами закрепятся оккупированные территории.

россияне, даже если бы состоялись переговоры, все равно будут параллельно вести процессы референдумов. Они не будут останавливаться, окопаются еще глубже и будут педалировать "референдумы". Позиция Украины вполне понятна – полный вывод войск, тогда и можно будет говорить о будущих процессах, – отметил Семенюк.

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Напомним, Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН в Киеве. Символично было бы организовать его в Украине, где действительно решается, "будет ли будущее вообще"