Почему Украине нужны F-16: какие преимущества будут иметь ВСУ с этими истребителями

Вопрос поставки западных самолетов Украине поднимается с мертвой точки. Украина может получить американские F-16, потому что они больше всего подходят к реалиям войны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, F-16 имеют большую грузоподъемность, а значит, смогут использовать больше ракет за один вылет.

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Больше ракет будут поражать российские цели

Алексей Гетьман рассказал, что важным преимуществом F-16 над советскими самолетами, которые использует Украина – отражающая поверхность. Российские радары могут сразу засекать вылет советских самолетов и направлять в них средства ПВО. Поверхность F-16 не позволяет их засекать российскими радарами, а потому россиянам это будет сделать гораздо труднее.

Кроме того, самолет F-16 может поднять ориентировочно 4 ракеты, в то время как советские максимум 2.

"Две эскадрильи F-16 и дальнобойные ракеты дадут возможность наносить очень мощные удары вглубь оккупированных территорий", - сказал аналитик.

Какие еще преимущества имеет F-16

По словам Алексея Гетьмана, всего в мире было выпущено 4650 самолетов F-16. Это легкий бомбардировщик и самый лучший самолет этого класса. Более 3000 единиц находятся на вооружении стран НАТО.

Также этот самолет может использоваться как 3 самолета, то есть он может быть и истребителем, и бомбардировщиком, и штурмовиком.

Алексей Гетьман рассказывает, почему Украине нужны именно F-16: смотрите видео

По мнению военного аналитика, дополнительным преимуществом F-16 является наличие ремонтных баз в странах, соседствующих с Украиной.

При этом может повториться ситуация как с танками, когда Великоритания предоставила свои танки Challenger 2, а другие страны предоставили Leopard. По словам Алексея Гетьмана, аналогичная ситуация может произойти и с самолетами. Великобритания может предоставить эскадрилью самолетов Tornado или Eurofighter, а остальные передадут F-16.

Гетман отметил, что в отличие от ситуации с танками Leopard, когда Германия долго колебалась, разрешать ли третьим странам поставлять танки в Украину, США не имеют такого запрета, а значит, для этого нужно только политическое решение.

Здесь ситуация немного отличается от ситуации с танками, потому что тогда нужно было получать разрешение от тех, кто имеет лицензию, а здесь разрешение сразу есть,

– отметил аналитик.

Также Алексей Гетьман подчеркнул, что США выделили средства на подготовку украинских пилотов именно для F-16, а потому Украина может получить разные самолеты, но F-16 точно будут.

Что заявляют партнеры о поставках самолетов