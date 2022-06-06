Такое мнение 24 канала высказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Он рассказал о работе таких радаров.

Закарпатские легионеры сбили российский вертолет "Аллигатор" за несколько миллионов долларов

О помощи от западных партнеров

Эксперт подчеркнул, что пока нет никаких решений о том, что Украина должна получить боевые самолеты.

Но пакет помощи США в 40 миллиардов – это возможность полностью переоснастить наши воздушные силы. Если будет политическое решение, то финансирование уже есть, на авиацию и подготовку пилотов хватит 10 миллиардов,

– подчеркнул Романенко.

Почему Украине нужны летающие радары

По словам эксперта по авиации, у россиян в воздухе летают радары, сообщающие о любых продвижениях наших самолетов или вертолетов в воздухе.

Поэтому мы несем огромные потери. Если мы будем иметь собственные летающие радары, мы сможем действовать на предубеждения против российских самолетов, а не просто ожидать их атаки,

– объяснил Романенко.

По его словам, пока Украина не может обеспечить современное управление авиацией.

"В настоящее время мы управляем нашей авиацией с наземных радиолокационных станций, которые не могут видеть всю ситуацию", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что летающий радар видит по радиусу на 300 – 350 километров в зависимости от высоты, на которой он находится. Валерий Романенко добавил, что у США есть резервы таких самолетов, чтобы предоставить их Украине.

К слову, генерал-майор Дэвид Болдвин призвал Запад скорейшее отправить истребители в Украину . По его словам, МиГи является самым лучшим немедленным решением для помощи украинцам. Хотя раньше в США выражали опасения, что поставки этих самолетов "втянет НАТО в войну".

Поставки военной техники в Украину: главное

Воздушные силы США приступили к загрузке многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-17 для ВСУ. Они войдут в 11-й пакет военной помощи США для Украины.

Испанское правительство выразило готовность передать Украине тяжелое вооружение. Речь идет о боевых танках Leopard и зенитно-ракетных комплексах.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже активно используются на передовой.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T.

Как сообщил народный депутат Федор Вениславский, в Украину уже направляются реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Он также отметил, что дальность оружия не так велика, как хотела украинская сторона.

Вы могли пропустить – ВСУ ликвидировали еще одного российского генерал-майора: видео