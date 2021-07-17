Политические проекты или партии: в Украине выгодно создавать политсилы по нескольким причинам

По данным Фонда "Демократические инициативы", 2 трети украинцев не доверяют политическим партиям. Граждане вообще не видят смысла в существовании политсил и вспоминают о них лишь накануне выборов.

По словам научного директора Фонда Алексея Гараня, партиям чаще доверяет молодежь и старшие респонденты — 23,5%. Если же говорить о среднем возрасте, то показатель доверия составляет примерно 16%.

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Сколько партий зарегистрировано в Украине

Даже несмотря на недоверие граждан, в Украине зарегистрировано 370 политических партий. При этом на последних парламентских выборах в них приняли участие всего 22 политсилы и лишь 5 из них преодолели проходной барьер.

Примерно 20 партиям удалось закрепиться на местном уровне. Мы спросили украинцев, знают ли они своих депутатов и как партии им помогают. Ответы были разными.

"Знаю политиков местных из партии "Голос".

"Они творят законы, правила поведения в городе, оценивают обстоятельства, ликвидируют последствия стихийных бедствий, выделяют деньги".

"Уже сейчас, со временем, я вижу, что это все бесполезно. Смысла из того, что их там 450, я уже и не вижу и не очень интересуюсь этим".



В Верховную Раду прошли лишь 5 политсил / Фото Getty Images

Почему украинцы не доверяют партиям

Недоверие украинцев – результат многих факторов. По словам политолога Олега Саакяна, партии существуют для реализации власти, однако они быстро "перегорают" и распадаются. Например, так случилось с партией "Голос". Из-за внутренних распрей политсила начала терять поддержку избирателей.

Впрочем, это не единственная причина, почему украинские партии долго не существуют. Главными врагами политсил являются отсутствие идеологий, института репутации политика и влияние олигархов.

Все это позволяет одним и тем же лицам кочевать от одной политсилы к другой, под каждые выборы перекрашиваться – из консервативных в либеральных, из либеральных в коммунистов, из коммунистов в праворадикалов,

– заявил политолог Олег Саакян.

Для чего создают политсилы

Значительную часть партий создают только "под выборы". В частности, это необходимо для лоббирования интересов крупного бизнеса. По словам главы правления Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, на протяжении периода независимости в Украине сформировался настоящий "рынок политических партий".

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"Мы должны осознавать, что активных партий у нас десятки. Зато сотни – просто юридические лица, которые используются в определенный момент для участия в избирательном процессе то ли с целью выдвижения кандидатов, то ли для получения мест в избирательных комиссиях и поддержки третьей стороны благодаря этим местам", – рассказала Ольга Айвазовская.

Долго ли существуют партии

В основном политические силы теряют свою популярность уже к следующим выборам. Причиной является невыполнение предвыборных программ, популизм или громкие скандалы. Из-за этого старые партийцы создают новые политические проекты.

Легче зарегистрировать новое юрлицо или переименовать его под новое позиционирование, брендирование,

– отметила Ольга Айвазовская.

По ее словам, с одной стороны есть запрос у граждан и избирателей относительно новых лиц и политических проектов, а с другой – этот запрос формируется на базе того, что старые партии не реализуют запрос общества относительно изменений. Это замкнутый круг.

Какая политсила претерпела изменения

Так было с партией "Блок Петра Порошенко", которая стала "Европейской Солидарностью", чтобы больше не ассоциироваться с президентом, который в течение каденции потерял поддержку избирателей.



Партию "Блок Петра Порошенко" переименовали / Фото "Европейской Солидарности"

Сейчас единственная партия, которая нашла свою электоральную нишу и до сих пор существует почти без изменений, это – "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Даже несмотря на коррупционные скандалы, сотрудничество с олигархами и договоренности с Владимиром Путиным, украинцы до сих пор за нее голосуют.

Фактически все остальные политические проекты являются "однодневками" под 1 политический цикл, максимум 2. Стала идеологически, со своей школой и рекрутингом есть только одна,

– заметил политолог Олег Саакян.

Какие партии выбирают украинцы

Так сложилось, что украинцы отдают предпочтение так называемым "вождистским партиям", где есть конкретный лидер. Например, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юрий Бойко или Владимир Зеленский.

Украинцы до сих пор верят, что один человек может все коренным образом изменить. Однако если репутация лидера падает, то снижается и поддержка его партии. Похожая судьба постигла "Народный фронт", "Свободу" и "Радикальную партию".

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Какой должна быть идеальная партия в украинских условиях

Политолог Олег Саакян отметил, что политсила должна иметь структуру — широкую, разветвленную, которая существует уже не один год, а также устойчивую идеологическую платформу. Еще одно требование – наличие социальной базы, то есть избиратель не должен создаваться под выборы, а проходить эволюции вместе за партией.

Эксперты считают, что для того, чтобы достичь такого результата, нужно принять новый закон "О политических партиях". В нем необходимо прописать условия для кандидатов на руководящие должности в партии, прозрачную бухгалтерию, идеологию.

Только после этого на политсилу не будет влиять ни крупный бизнес, ни олигархи.