Почему Украину склоняют к переговорам и готов ли Путин к компромиссам: объяснение Вигиринского

Безусловно, полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на весь мир. Путин вызвал продовольственный и энергетический кризис, а также – угрожает применением ядерного оружия.

Россия выражает готовность к диалогу, в то время как Украина такой возможности не видит. Однако для того, чтобы понять, готов ли кто-нибудь на уступки в ходе переговоров, нужно их провести. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Почему Украину склоняют к переговорам

Накануне в The Washington Post появилась статья о том, что США призывают Украину продемонстрировать открытость к переговорам.

Нужно понимать, утверждает Вигиринский, что публичная риторика, которую мы слышим и читаем на страницах уважаемых изданий и страницах социальных сетей отдельных представителей нашего военно-политического командования, в частности Подоляка и Данилова – агрессивна. Она говорит о том, что мы в целом не готовы к каким-либо компромиссам, связанным с возможностью переговоров с Россией.

Однако для того, чтобы понять, готов ли кто-нибудь на уступки в ходе переговоров, нужно их провести. Очевидно, отмечает политолог, что они не будут проходить при софитах и камерах представителей СМИ. Речь идет о закрытом характере переговоров. Стоит вспомнить встречу в Стамбуле за закрытыми дверями, и детали относительно документа, который теоретически там планировали подписать, просачивались крайне минимально. Но переговоры были, и определенный формат уступок был и с украинской, и с российской стороны.

По состоянию на сегодняшний день давление на наше военно-политическое руководство осуществляется через СМИ,

– говорит политолог.

По убеждению Вигиринского, отправной точкой этого давления, способного поколебать положение президента, стала статья, которая касалась якобы расследования возможной причастности украинских спецслужб к убийству Дугиной – дочери идеолога "русского мира". Речь шла об отсутствии доверия и наличии определенной несогласованности по военным операциям. Вторая форма давления – то, что на призывы Киева увеличить поставки вооружения Байден попросил Зеленского проявить уважение к американским налогоплательщикам, ведь они и так делают больше, чем могут.

Теперь Украину склоняют к тому, чтобы хотя бы в публичной риторике она дала возможность толковать свои слова как готовность к переговорам. Потому что, в противоположность, есть риторика Путина, в которой он говорит: "Мы открыты к диалогу, мы за то, чтобы как можно скорее прекратить эту войну, мы демонстрируем условный конструктивизм в вопросах подхода к решению проблем",

– отмечает Вигиринский.

Так, россияне уверяют, что:

отказались выходить из Зернового соглашения ради преодоления глобального голода и последствий блокирования движения сухогрузов из черноморских портов Украины – то есть пошли на уступки;

они в коммуникации с Турцией и международными организациями типа МАГАТЭ выражают готовность к диалогу;

Украина не хочет искать выход из этого конфликта, украинская сторона не желает присутствовать на саммите стран G20;

признают то, что начали эту войну, Россия является страной-агрессором, но готовы сесть за стол переговоров;

нет готовности со стороны Украины.

Поэтому россияне обращаются к американским и коалиционным силам, чтобы они решали вопросы с Украиной. Мол, если мир заинтересован в том, чтобы это закончилось, то и украинское руководство должно демонстрировать готовность к ведению определенной формы диалога.

Через СМИ отдельные представители американского политического истеблишмента обращаются к украинскому социуму, который сейчас переживает не лучшие времена с посылом о том, что теоретически войну можно завершить или прекратить активную фазу боевых действий и терроризм в отношении гражданских, если военно-политическое руководство Украины в дипломатическом смысле проявит большую гибкость и больший конструктивизм,

– утверждает политолог.

Украина отвечает сообщениями о том, что единственный язык переговоров – это HIMARS, ABRAMS и системы ПВО и ПРО.

"Мы рефлексируем на медийные посылы. Там же нет тезиса о том, что Байден сказал Зеленскому идти на переговоры", – отметил Вигиринский.

Он добавляет, что в ответ Джо Байдену президентом Украины Зеленским или главнокомандующим ВСУ Залужным не озвучена категоричная позиция: "Никаких переговоров быть не может, снабжайте оружием, будем воевать". В то же время условно официальные лица, которые медийно активны, говорят о том, что переговоры пока невозможны.

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Готов ли Путин к компромиссам

Люди, приближенные к центру принятия решений в Украине, говорят о том, что Россия еще никогда не отправляла десанта из 30 человек на международные площадки для поиска компромиссов и диалога. Наверняка это свидетельствует о том, что Россия готова подходить к разговору не с точки зрения ультиматумов, а готова к определенному виду компромисса. Соответственно украинская сторона подтверждает, что Россия его ищет.

Существует ли он и как выглядит – это уже другой вопрос, в котором мы, к сожалению, не осведомлены. Несмотря на то, что этих гонцов аж 30, информации о том, что они предлагают, нет ни от одного,

– говорит политолог.

Речь идет лишь о том, что либо Китай и Индия давят на Россию, чтобы она как можно быстрее завершила эту войну, либо Россия инициативно ищет форму коммуникации с Западом для того, чтобы это прекратить.

"В целом мы вроде бы подтверждаем то, что определенные шаги по прекращению войны Россия тоже делает. В то же время наша позиция на сегодня такая, и мы не в праве ее осуждать или оценивать с точки зрения правильна она или нет. Ведь в период военного положения ключевые решения по вопросам национальной безопасности принимает верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ. Поэтому мы принимаем эту позицию", – отметил Вигиринский.

Почему Путину не отзывают приглашение на G20

Так, по состоянию на 6 ноября Украина не готова к диалогу с Россией – какие бы уступки и компромиссы она ни предлагала. Наша позиция четкая: восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Мы готовы их защищать – с использованием средств, которые нам будут предоставлять те страны, которые якобы склоняют нас к переговорам.

К сожалению, объяснил Вигиринский, если в переговорах не будет Путина – целесообразность присутствия Украины для стран-членов "Большой двадцатки" сводится к нулю.

"Они уже слышали речи нашего военно-политического руководства о важности нашей поддержки, осуждении агрессии и о необходимости восстановления Украины. Они не хотят этого слышать еще раз. Они собираются для того, чтобы решать проблемы", – сказал политолог.

А проблемой, добавляет он, является Путин, и решить ее без него в обозримой краткосрочной перспективе не представляется возможным. Эта проблема имеет экономический и социально-политический аспект для стран лидеров большой двадцатки.

"Украинская проблематика очевидна – истребление наших людей, истребление нашей территории как благодатной для ведения бизнеса, для проведения своего жизненного времени, которое отведено каждому человеку", – акцентирует Вигиринский.

Но проблематика для стран G20 другая. И ее хотят решить с участием тех, кто в нее напрямую вовлечен: России как страны-агрессора и Украины как жертвы агрессии.

"Большая двадцатка" немного другая конструкция, чем "Большая семерка". И отменить приглашение невозможно из-за того, что страна по критериям масштабности экономики относится к странам "Большой двадцатки". Поэтому, мне кажется, об отмене речи не идет. Речь идет о том, есть ли возможность решить какую-либо проблематику, не срочно, и это не вопрос подписания определенного соглашения,

– утверждает политолог.

Как отмечает Вигиринский, необходимо сформировать скелет того, как выходить из проблемы – даже на уровне неофициальных коммуникаций, при которых на пресс-конференциях все останутся верны своим позициям:

Россия будет рассказывать о том, как "Великий Запад" играет роль гегемона и колониальной империи по отношению к миру, но мы видим определенные конструктивные уступки для того, чтобы страны с меньшими экономиками стали слышны;

"Великий Запад" скажет о том, что не допустит нарушения любых прав или базисов, на которых сформирована ООН, но в целом понимает, что мир динамично развивается и, возможно, определенного характера перегибы в политике имели место.

"Речь идет не об официальных пресс-релизах, а о более длительном сценарии, при котором мир согласует существование двух полюсов и двух параллельных финансовых систем. Это может произойти на уровне неофициального диалога – за закрытыми дверями. Но если он будет невозможен, то вероятность того, что Россия будет представлена первым лицом – крайне низкая. Просто не будет смысла в поездке",

– подытожил Андрей Вигиринский.

Позиция США по поводу войны в Украине

Отметим, что официально Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее позицию по защите своей территориальной целостности. Ранее В США подчеркнули, что войну в Украине можно остановить, если Россия прекратит оккупацию украинских территорий. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Байден определился с позицией по "мирным переговорам" с самого начала полномасштабной войны – ничто не обсуждается об Украине без Украины.

Кроме того, Белый дом пообещал предоставить Украине необходимую помощь для освобождения Херсона. В настоящее время американские военные находятся в тесном контакте с украинскими, обсуждают ситуацию на фронте и с вооружением.