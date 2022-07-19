Нардеп рассказал, какие претензии и вопросы были к экс-председателю СБУ Баканова

Парламент 19 июля проголосовал за увольнение главы СБУ Ивана Баканова. У нардепов было много вопросов к Службе безопасности и экс-главе в частности.

Ситуацию с увольнением главы СБУ Ивана Баканова прокомментировал Роман Костенко – народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам обороны. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, Баканов напрямую знает о личных претензиях нардепа. Однако он хотел бы выражать их не только ему, поскольку не один экс-глава принимал решение.

В частности, говорится о таком главном вопросе:

о реформе преобразования СБУ из органа с очень широкими функциями в современную спецслужбу.

"А не в правоохранительный орган, который занимается "кошмаром" бизнеса, расследованием неподследственных преступлений. Все это осталось. Спецслужба должна работать на предотвращение преступлений. Поэтому у меня вопрос ко всем руководителям и заместителям об отсутствии реформы", – сказал Костенко.

Для нардепа также во главу угла стало задержание Андрея Наумова – бывшего украинского генерала, экс-главы Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

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Глава государства пояснил, что с начала полномасштабной войны около 60 прокуроров и работников СБУ оказались предателями. Они остались на оккупированных территориях и начали работать на россиян.

В Офисе Президента добавили, что последней каплей стало разоблачение главы СБУ в Крыму Олега Кулинича на государственной измене.

В телеграмм-канале СБУ опубликовали обращение Баканова после его увольнения. Чиновник отметил, что служба под его руководством выстраивала максимально прозрачные отношения с обществом, а не занималась политикой.

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