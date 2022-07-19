Нардеп рассказал, какие претензии и вопросы были к экс-председателю СБУ Баканова
Парламент 19 июля проголосовал за увольнение главы СБУ Ивана Баканова. У нардепов было много вопросов к Службе безопасности и экс-главе в частности.
Ситуацию с увольнением главы СБУ Ивана Баканова прокомментировал Роман Костенко – народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам обороны. Об этом он рассказал 24 каналу.
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По его словам, Баканов напрямую знает о личных претензиях нардепа. Однако он хотел бы выражать их не только ему, поскольку не один экс-глава принимал решение.
В частности, говорится о таком главном вопросе:
- о реформе преобразования СБУ из органа с очень широкими функциями в современную спецслужбу.
"А не в правоохранительный орган, который занимается "кошмаром" бизнеса, расследованием неподследственных преступлений. Все это осталось. Спецслужба должна работать на предотвращение преступлений. Поэтому у меня вопрос ко всем руководителям и заместителям об отсутствии реформы", – сказал Костенко.
Для нардепа также во главу угла стало задержание Андрея Наумова – бывшего украинского генерала, экс-главы Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.
Зеленский объяснил увольнение Баканова
Глава государства пояснил, что с начала полномасштабной войны около 60 прокуроров и работников СБУ оказались предателями. Они остались на оккупированных территориях и начали работать на россиян.
В Офисе Президента добавили, что последней каплей стало разоблачение главы СБУ в Крыму Олега Кулинича на государственной измене.Внимание. В телеграмм-канале СБУ опубликовали обращение Баканова после его увольнения. Чиновник отметил, что служба под его руководством выстраивала максимально прозрачные отношения с обществом, а не занималась политикой.
Костенко об уходе Баканова: смотрите видео
Кадровые "чистки" в СБУ: главное
- Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.
- Баканова отстранили от исполнения обязанностей согласно статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, "что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям".
- 19 июля парламент проголосовал за увольнение Баканова. "За" было 265 нардепов.
- Также глава государства уволил с должности заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.
- Без работы остались и ряд других начальников управления СБУ в разных областях Украины.