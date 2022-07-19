Ситуацію зі звільненням голови СБУ Івана Баканова прокоментував Роман Костенко – народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань оборони. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, Баканов безпосередньо знає про особисті претензії нардепа. Однак він хотів би висловлювати їх не лише йому, оскільки не один ексглава приймав рішення.

Зокрема, мовиться про таке головне питання:

про реформу щодо перетворення СБУ з органу з дуже широкими функціями на сучасну спецслужбу.

"А не у правоохоронний орган, який займається "кошмаренням" бізнесу, розслідуванням непідслідних злочинів. Усе це залишилось. Спецслужба повинна працювати на запобігання злочинів. Тому у мене питання до всіх керівників та заступників щодо відсутності реформи", – сказав Костенко.

Для нардепа також наріжним каменем стало затримання Андрія Наумова – колишнього українського генерала, ексглави Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

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Глава держави пояснив, що з початку повномасштабної війни приблизно 60 прокурорів та працівників СБУ виявилися зрадниками. Вони залишилися на окупованих територіях й почали працювати на росіян.

В Офісі Президента додали, що останньою краплею стало викриття глави СБУ в Криму Олега Кулініча на державній зраді.

Увага. У телеграм-каналі СБУ опублікували звернення Баканова після його звільнення. Чиновник зазначив, що служба під його керівництвом будувала максимально прозорі відносини з суспільством, а не займалася політикою.

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